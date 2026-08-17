Supetar sprema šest dana zabave: Stižu Alen Nižetić, klape, predstave i tradicionalna Fjera škrip

U sklopu 42. Supetarskog lita stanovnike Supetra i njihove goste od 18. do 23. kolovoza očekuje bogat program koji donosi koncerte, izložbu fotografija, dječju radionicu, kazališnu predstavu i filmske projekcije. Posebno mjesto u programu zauzima tradicionalna Fjera škrip u Blagdanu sv. Jelene Križarice.

Program počinje u utorak, 18. kolovoza, u Galeriji Ivan Rendić, gdje će se do četvrtka, 20. kolovoza, održavati radionica za djecu od šest do 12 godina koju vodi akademska slikarica Sanja Jureško.

Fjera škrip i koncert Naranče

Također u utorak, 18. kolovoza, održava se Fjera škrip povodom blagdana sv. Jelene Križarice. U 19 sati na rasporedu su svečano misno slavlje i procesija, dok će od 21.30 sati okupljene zabavljati Naranča, uz gosta Alena Nižetića.

Dan poslije, u srijedu, 19. kolovoza, u Parku Ivana Rendića u 19.30 sati bit će otvorena izložba fotografija "Mladi objektiv Supetra".

Klape, kazalište i ljetno kino

Program se nastavlja u četvrtak, 20. kolovoza. Na supetarskoj rivi u 21 sat nastupit će KAD Zapiva klapa – Turanj i ŽVK Alegrija.

Petak, 21. kolovoza, rezerviran je za najmlađe. U kinu će u 19.30 sati biti izvedena predstava za djecu "Mjesečev san" Teatra Mjesec.

Dan kasnije, u subotu, 22. kolovoza, program se seli u Ljetno kino, gdje će u 21 sat biti izvedena komedija "Iva & Gloria", u kojoj nastupaju Gloria Dubelj i Iva Šimić Šakoronja.

Tjedan završava u nedjelju, 23. kolovoza, također u Ljetnom kinu. Od 21 sat na rasporedu je "Moj uspon s Bogom", projekcija filma i predstavljanje knjige Ranka Dragičevića.

Supetarsko lito tako i u drugoj polovici kolovoza nastavlja nuditi raznovrstan program namijenjen svim generacijama, od dječjih sadržaja i tradicijskih događanja do glazbe, kazališta, fotografije i filma.