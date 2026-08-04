Supetar slavi Dan pobjede: Klapa Cambi, bogat program i vatromet u čast hrvatskim braniteljima

Grad Supetar i ove će godine prigodnim programom obilježiti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, u znak sjećanja na pobjedu u Domovinskom ratu te zahvalnosti svim hrvatskim braniteljima koji su svojim doprinosom, hrabrošću i žrtvom omogućili slobodu i neovisnost Republike Hrvatske.

Program obilježavanja u Supetru održat će se 4. i 5. kolovoza 2026. godine, a uz obilježavanje ovog važnog državnog blagdana građane i posjetitelje očekuje i prigodan glazbeni program.

U utorak, 4. kolovoza, s početkom u 21:30 sati, ispred župne crkve nastupit će Klapa Cambi iz Kaštel Kambelovca.

Središnji glazbeni program nastavlja se u srijedu, 5. kolovoza, od 21:30 sati u Parku Ivana Rendića, gdje će nastupiti Orkestar Brassčuta, Klapa Turanj i ŽVK Alegrija. Večer će u 22:05 sati biti zaokružena vatrometom u čast Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Pozivamo sve Supetrane, Bračane i naše goste da nam se pridruže u zajedničkom obilježavanju dana koji nas podsjeća na vrijednost slobode, zajedništva i zahvalnosti prema svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani hrvatske države - stoji u priopćenju Grada Supetra.