Supetar proslavio Dan grada: Milanović poručio da Brač oduvijek odiše modernizmom, uručena i javna priznanja zaslužnim građanima

Svečanom sjednicom Gradskog vijeća Supetar je obilježio Dan grada i blagdan svetih Petra i Pavla, uz nazočnost brojnih uzvanika iz državnog, regionalnog i lokalnog života. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je u svom obraćanju istaknuo posebnost Brača i njegovih stanovnika.

– Ovaj otok je oduvijek odisao modernizmom – poručio je predsjednik Milanović, naglasivši kako su uspjesi Bračana diljem svijeta impresivni te pozvao na daljnji razvoj Supetra kroz korištenje europskih fondova i suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave.

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Okupljenima su se, uz predsjednika Republike, obratili predsjednica Gradskog vijeća Danijela Kirigin, gradonačelnica Supetra Ivana Marković, zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Stipe Čogelja i saborski zastupnik Arsen Bauk.

Gradonačelnica Ivana Marković istaknula je kako je Dan grada prilika za zahvalu svim građanima koji svojim radom i zalaganjem pridonose razvoju Supetra.

– Posebno me veseli što naš grad nastavlja rasti kroz odgovorna ulaganja u obrazovanje, komunalnu infrastrukturu, održivi razvoj i kvalitetu života svih generacija. Projekt nove osnovne škole jedan je od najvažnijih u povijesti Supetra. Škola nije samo građevina, već simbol svega što smo godinama zajednički gradili i potvrda da vjerujemo u našu djecu, mlade obitelji i budućnost našega grada – poručila je Marković, čestitavši svim sugrađanima Dan grada.

U sklopu svečanog programa prikazan je i novi promotivni film Turističke zajednice Grada Supetra, kojim su predstavljene prirodne ljepote, kulturna baština i turistička ponuda grada.

Središnji dio svečanosti bila je dodjela javnih priznanja Grada Supetra građanima koji su svojim djelovanjem ostavili trajan trag u razvoju lokalne zajednice.

Plakete Grada Supetra dobili su:

Josip Raić, za doprinos kulturnom životu grada i umjetničkom stvaralaštvu, posebno romanom Padalice Vrpunta, koji je na autentičan način sačuvao otočnu tradiciju i identitet Brača.

Mate Rendić – Roda, za dugogodišnji doprinos kulturnom i društvenom životu kroz djelovanje u udruzi Monade i Amaterskom kazalištu "Bracera – Supetar".

Nada Hržić, za dugogodišnji rad na promicanju umjetnosti, očuvanju kulturne baštine i međugeneracijske suradnje kroz udrugu "Vitezovi kneza Brečkog" i radionicu "Art Pitura".

Nagrada za životno djelo pripala je don Andriji Ursiću za izniman doprinos očuvanju kulturne i duhovne baštine te dugogodišnji humanitarni i pastoralni rad. Tijekom gotovo 25 godina služenja u Supetru predvodio je obnovu brojnih sakralnih objekata, otvorenje Župnog muzeja i realizaciju niza projekata koji su trajno obogatili kulturnu baštinu Supetra i otoka Brača.