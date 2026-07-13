Supetar ovog ljeta postaje pozornica pod zvijezdama: Koncerti, predstave i događanja za sve generacije

U sklopu 42. Supetarskog lita, od 14. do 19. srpnja Supetar će ugostiti niz glazbenih, kulturnih i dječjih događanja.

Program počinje u utorak, 14. srpnja, glazbom na rivi uz ANNAxAOB, električnu violinu i DJ-a. Posjetitelje tijekom tjedna očekuju i koncerti Karle Arković, Voxforda te Orkestra BRassČUTA, kao i večer poezije i glazbe „Tinova noć na Polokvu“.

Za najmlađe su pripremljene predstava „Velika struja Malog Tesle“, likovna radionica „Supetar – grad mojih snova!“, predavanje „Morske životinje“ te čitanje slikovnice i radionica „Straško strah“.

Program se održava na više lokacija u Supetru, među kojima su riva, Galerija Ivan Rendić, kino, Mirca i Trg Franje Tuđmana.

