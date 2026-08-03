Supetar otvara kolovoz uz glazbu, srdele i tradiciju: Večeras nastupa Karla Arković, u petak omiljena "Noć Vrdolci"

Kolovoz u Supetru započinje u znaku glazbe, tradicije i otočnih okusa. Već večeras, 3. kolovoza, u sklopu programa "Glazba na rivi", publiku očekuje nastup Karle Arković, koja će od 21 sat u Parku kipara Ivana Rendića izvesti akustične obrade domaćih i stranih hitova – od popa, soula i jazza do rocka i dalmatinskih klasika.

Nakon glazbene večeri, već u petak, 7. kolovoza, slijedi jedna od najomiljenijih ljetnih manifestacija – "Noć Vrdolci". Posjetitelje očekuju pečene srdele, čaša vina, dobra pjesma i nastup legendarne Naranče, uz prepoznatljivu atmosferu ribarske fešte.

Ovogodišnje izdanje donosi i jednu posebnu novost. Po prvi put bit će postavljena izložba "Dota moje none", koja će od 20 sati oživjeti stare kamene kuće tradicionalnim lancunima, tavajolima, šugamanima i goblenima, podsjećajući na bogatu otočnu baštinu i običaje prošlih vremena.

Organizatori pozivaju građane da zavire u stare škrinje i ormare te donesu dio obiteljskog nasljeđa kako bi ga podijelili s posjetiteljima i zajedno sačuvali uspomene na nekadašnji način života.

Povod za dodatno slavlje stigao je i uoči manifestacije – Turističkoj zajednici Grada Supetra dodijeljena je oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ (HOP) za nematerijalno dobro „Ribarske fešte Turističke zajednice Grada Supetra – otočki način života“, čime je potvrđena vrijednost ove dugogodišnje manifestacije u očuvanju otočne tradicije.

Uz glazbu, domaće delicije i bogat program, Supetar će i ovog tjedna ponuditi sadržaj za sve generacije te još jednom pokazati zašto su njegove ljetne manifestacije među najposjećenijima na Braču.