Superkompjutor ne vjeruje u hrvatsko čudo: Vatrenima dao manje od jedan posto za naslov

Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, no najnovije prognoze Optina superkompjutora Vatrenima ne daju velike izglede za odlazak do samog kraja.

Prema podacima Opta Analysta, Hrvatska ima 100 posto šanse za nastup u šesnaestini finala, što je i očekivano nakon prolaska skupine, ali već prvi sljedeći korak bit će iznimno težak. Superkompjutor Hrvatskoj daje 32,70 posto šanse za plasman u osminu finala, 10,77 posto za četvrtfinale, 5,30 posto za polufinale, 1,76 posto za finale te samo 0,69 posto šanse za osvajanje naslova svjetskog prvaka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Portugal veliki favorit protiv Hrvatske

Hrvatska je u posljednjem kolu skupine L svladala Ganu rezultatom 2:1 i kao drugoplasirana izborila nokaut-fazu. Pogotke za Vatrene postigli su Petar Sučić i Nikola Vlašić, dok je za Ganu zabio Derrick Luckassen.

U nokaut-fazi Hrvatsku čeka iznimno težak posao protiv Portugala. Optini podaci jasno pokazuju da je Portugal izraziti favorit za prolazak dalje, jer mu se daje 67,30 posto šanse za plasman u osminu finala, dok Hrvatska ostaje na 32,70 posto. Opta je objavila najnovije projekcije nakon završetka grupne faze, a superkompjutor je ostatak turnira simulirao 25.000 puta kako bi izračunao izglede svake reprezentacije za prolazak po fazama i osvajanje naslova.

Na vrhu ljestvice favorita nalaze se Francuska, Argentina, Španjolska i Engleska. Francuska prema Optinim izračunima ima 18,73 posto šanse za naslov, Argentina 16,56 posto, Španjolska 13,24 posto, a Engleska 10,02 posto. Hrvatska je, s 0,69 posto izgleda za naslov, daleko od kruga najvećih favorita, ali Vatreni su kroz povijest već više puta pokazali da ih se nikada ne smije unaprijed otpisati.

Hrvatska zna igrati velike utakmice

Iako prognoze nisu naročito optimistične, Hrvatska u nokaut-fazu ulazi s velikim iskustvom i pobjedom koja joj je donijela mir pred nastavak turnira. Optin model Portugal vidi kao favorita, ali upravo su ovakve utakmice često bile teren na kojem su Vatreni gradili najveće priče.

Hrvatska je, prema brojkama, autsajder. No, za reprezentaciju koja je posljednjih godina navikla rušiti očekivanja, to može biti i dodatni motiv u lovu na novo veliko iznenađenje.

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore