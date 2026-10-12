Suočavanje s dijagnozom raka: Onkolog, nutricionist i psihoterapeut na besplatnom predavanju u Marvieju

Što se događa nakon što čujete dijagnozu? Uz medicinsko liječenje dolaze brojna pitanja o prehrani, svakodnevnom životu, strahu i odnosima s obitelji, a za njih tijekom liječničkog pregleda često nema dovoljno vremena. Upravo zato Marvie okuplja stručnjake iz onkologije, nutricionizma i psihoterapije na besplatnom predavanju za oboljele i njihove obitelji.

Predavanje „Suočavanje s dijagnozom raka“ održat će se u četvrtak, 22. listopada u 18 sati u hotelu Marvie na adresi Peričićeva 1, uz podršku Udruge Caspera – žena oboljelih i liječenih od karcinoma. Ovim predavanjem Marvie Hotel & Health svoje zdravstvene sadržaje želi približiti lokalnoj zajednici i biti mjesto na koje Splićani mogu doći po stručan savjet i podršku.

Tri pogleda na jednu dijagnozu

O tome što dijagnoza zapravo znači, koja pitanja vrijedi postaviti liječniku i kako se snaći u procesu liječenja govorit će onkolog dr. sc. Ante Strikić, specijalist kliničke onkologije i doktor znanosti s više od 15 godina iskustva u liječenju malignih bolesti. Posebno se bavi rakom dojke, urogenitalnim tumorima, tumorima središnjeg živčanog sustava i limfomima, a za svoj znanstveni rad nagrađen je na međunarodnom onkološkom kongresu u Londonu.

Prehrana je jedno od područja oko kojeg oboljeli i njihove obitelji imaju najviše nedoumica, ali i najviše oprečnih informacija. Nutricionistice Dora Bučan Nenadić i Marija Selak objasnit će kako se hraniti tijekom i nakon terapije te dati praktične savjete primjenjive u svakodnevici.

Psihoterapijska savjetnica Alda Strikić govorit će o strahu, promjenama i emocijama koje dijagnoza donosi, ali i o tome zašto se osjećaj neravnoteže može pojaviti i onda kad liječenje ide dobro.

„Liječenje je u rukama liječnika, ali život uz dijagnozu uključuje i prehranu, emocije i odnose s najbližima. Zato smo okupili stručnjake koji o tome mogu govoriti zajedno. Važno nam je da Marvie bude mjesto na kojem i naši sugrađani mogu pronaći stručne informacije, razgovor i podršku kada su im najpotrebniji.“ , poručuju iz Marvieja.

Predavanje će moderirati Marina Zečić, potpredsjednica udruge Caspera, a nakon izlaganja stručnjaka predviđeno je vrijeme za pitanja publike, čime će svi prisutni dobiti priliku za otvoren razgovor i razjašnjavanje vlastitih nedoumica.

Marvie - hotel koji liječi

Uz dijagnozu ne prestaje svakodnevni život, ali se on često mijenja na načine za koje je teško biti spreman. O tome kako razumjeti ono što slijedi, kako se nositi s promjenama i gdje pronaći odgovore i podršku bit će riječi na predavanju. Stručnjaci koji sudjeluju na predavanju dio su zdravstvenih sadržaja dostupnih u Marvieju pa se zainteresirani mogu obratiti za stručne savjete i nakon samog događanja. Više detalja možete pronaći na web stranici Marvie Hotel & Health.

Sudjelovanje na predavanju 22. listopada u 18 sati je besplatno, uz prethodnu prijavu. Zbog ograničenog broja mjesta svoje mjesto potrebno je rezervirati unaprijed putem linka ili maila hotelmanager@marviehotel.com.