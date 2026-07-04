Sunić bez zadrške: "Da su Tuđman i Šušak slušali pravnike, ne bi bilo Hrvatske"

Sukob predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko odlaska pripadnika Hrvatske vojske na vojni mimohod u Parizu odražava širi trend sve većeg upletanja pravosuđa u političke odluke, ocijenio je politički analitičar Tomislav Sunić gostujući u emisiji Studij 4 HRT-a. Govorio je i o odnosu politike i pravosuđa, ulozi medija, stanju u Njemačkoj te očekivanjima od govora američkog predsjednika Donalda Trumpa u povodu Dana neovisnosti SAD-a.

Komentirajući spor između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko odlaska hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu, Tomislav Sunić je rekao kako ga ne bi promatrao isključivo kao hrvatski problem.

- Ne bih išao u sukob premijera i predsjednika. To je možda mali detalj ako gledamo okvire sličnih, ali puno većih sukoba u SAD-u i Europskoj uniji. Npr. nedavno je Vrhovni sud blokirao odluku predsjednika Donalda Trumpa koji je tražio da se ukine državljanstvo djeci ilegalnih migranata koja su rođena u Americi. Uveden je novi pojam - juridifikacija politike. Taj termin se dosta koristi u SAD-u. Pravosuđe sve više zadire u odluke politike. Tu alegoriju možemo prenijeti na sukob Banskih dvora i Markova trga, rekao je.

Dodao je kako predsjednik Republike ima snažan demokratski legitimitet.

- Činjenica je da je predsjednik Milanović odabran s gotovo referendumskom podrškom. Kakva će biti definicija mogućeg dolaska ili odlaska vojnika ili policajaca, o tome ne bih špekulirao. Međutim, naglašavam da danas pravosuđe sve više ulazi u svaku poru politike. To je jedna velika boljka liberalnog sustava, rekao je.

Na pitanje vodi li takav razvoj događaja tome da se upravljanje državom svodi na upravni postupak, Sunić je odgovorio potvrdno.

- Na neki način da. Kod nas je uvriježeno mišljenje o trodiobi vlasti u liberalnom sustavu. Pravosuđe se smatra "Svetim pismom", kao da su oni mjerodavni, ali vidimo da to nije tako. To možemo vidjeti na primjeru Hrvatske tijekom Domovinskog rata, rekao je.

"Da su predsjednik Franjo Tuđman ili ministar obrane Gojko Šušak slušali svakog predavača i pravnika, bilo iz EU-a ili domaće - vjerojatno Hrvatska nikad ne bi izašla na zemljopisnu kartu. Političar mora znati što je izvanredno stanje, a što poluizvanredno. Političar je taj koji donosi odluku, a ne sudac Ustavnog suda koji praktički nema pojma što se na terenu zbiva", zaključio je.