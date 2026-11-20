Kako publika doživljava promotivne aktivnosti destinacija? Je li angažman poznatih i slavnih osoba jamac uspješnosti u promociji? Zašto se ponekad isplati odmaknuti od uobičajenih komunikacijskih obrazaca? Samo su neka pitanja na koja je svoje odgovore ponudio marketinški stručnjak Dalibor Šumiga u sklopu predavanja „Sunce, more… & John Malkovich“. Predavanje je posvećeno novom promotivnom videu hrvatskog turizma „CROATIA – I hear it's beautiful“ i suvremenim pristupima promociji turističke destinacije, a omogućila ga je Hrvatska turistička zajednica u sklopu drugog dana manifestacije Dani hrvatskog turizma (DHT).

Program je započeo prikazivanjem šestominutnog promotivnog filma s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi, nakon čega je uslijedilo izlaganje Šumige, specijalista za neuromarketing i potrošačku psihologiju te osnivača i direktora agencije Promosapiens. Šumiga je iz perspektive potrošača govorio o tome kako međunarodna publika reagira na ovakav kreativni koncept, koliko je važno u komunikaciji istaknuti emociju i doživljaj te mora li promotivni film prikazivati što više različitih dijelova zemlje ili se snažna poruka može prenijeti i drugačijim pristupom. Kako je istaknuo u sklopu svog izlaganja, podaci istraživanja provedenog na tržištu SAD-a pokazali su da je preko 80 posto ispitanika izjavilo kako bi posjetili Hrvatsku nakon što su odgledali promotivni video hrvatskog turizma, što je skok za 20 posto u odnosu na namjeru posjete iskazanu prije gledanja videa. Također, preko 88 posto ispitanika ističe da se video s Johnom Malkovichem izdvaja od drugih promidžbenih materijala.

Nakon izlaganja je prikazan i video s pregledom dosadašnjih rezultata gledanosti i ostvarenog dosega promotivnog videa i prateće kampanje HTZ-a, prikazane su i brojne medijske objave u domaćim i stranim medijima, dok su samu kreativnu ideju, nastanak filma i suradnju s Johnom Malkovichem približili Pete Radovich, proslavljeni televizijski i sportski producent hrvatskih korijena i kreativni direktor videa, Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice te Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

Radovich, dobitnik 45 nagrada Emmy u 18 različitih kategorija, govorio je o motivaciji za sudjelovanje u projektu, svojoj povezanosti s Hrvatskom i kreativnom procesu koji je doveo do realizacije projekta. U razgovoru su otvorena i pitanja o suradnji s Malkovichem, njegovim reakcijama na promotivni film te mogućnosti nastavka ove kreativne priče.

Direktor HTZ-a Kristjan Staničić osvrnuo se na kontinuitet promocije Hrvatske kroz suradnju s međunarodno prepoznatljivim osobama. „Nakon ranijeg promotivnog videa u kojem su sudjelovali Luka Modrić, 2Cellos, Dejan Lovren, Maksim Mrvica, Zrinka Cvitešić i drugi, aktualni video s Johnom Malkovichem predstavlja novi iskorak u predstavljanju Hrvatske na međunarodnim tržištima. Da je tome tako najbolje potvrđuje višemilijunski doseg kojeg smo ostvarili u sklopu promotivnih aktivnosti povezanih s videom, a tu su i brojne nagrade koje je film već osvojio na međunarodnim festivalima, poput nagrade City Nation Place Award koju je HTZ nedavno osvojio u Londonu u kategoriji najbolje promotivne strategije u turizmu“, poručio je direktor Staničić.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina govorio je o ideji i širem značaju ovakvog pristupa u promociji Hrvatske, odnosno naglasio je kako ovo nije samo promotivni video, nego ulaganje u dugoročnu prepoznatljivost i imidž Hrvatske kao kvalitetne i poželjne turističke destinacije koja na tržištu komunicira prepoznatljiv i autentičan identitet.

Završni dio cjelokupnog izlaganja donio je i sadržaj koji je publici približio proces nastanka filma iz druge perspektive pa je tako prikazan „Behind the Scenes – Making Of“, video Petea Radovicha s dosad neviđenim prizorima sa snimanja, atmosferom na setu i zanimljivostima iz suradnje s Johnom Malkovichem.

U nastavku današnjeg programa DHT-a u Poreču sudionike očekuje panel rasprava u organizaciji Hrvatske gospodarske komore „U čemu je ključ?“, koja će odgovoriti na pitanje što je to što vrhunski hotel čini nezaboravnim, kao i studijski programi, radionice te središnji svečani trenutak – dodjela Godišnjih hrvatskih turističkih nagrada.