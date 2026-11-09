Sunce, kiša i jako jugo: U Splitu održana međunarodna regata, a posljednji dan donio je pravi spektakl na moru

Iza nas je još jedno izdanje Quantum Winter Cupa, regate koja zauzima posebno mjesto u našem regatnom kalendaru kao jedina međunarodna regata klase Optimist južnije od Opatije!
Ove godine u Splitu i Kaštelanskom zaljevu okupili smo mlade jedriličare iz Hrvatske, Poljske i Crne Gore, koji su tijekom četiri regatna dana pokazali sportski duh, upornost i ljubav prema jedrenju.
Prva tri dana uživali smo u prekrasnom sunčanom vremenu, ali uz nešto manje vjetra nego što smo priželjkivali. Posljednjeg dana stiglo je pravo jedriličarsko vrijeme – jugo od petnaestak čvorova i kiša, koji su omogućili održavanje čak tri plova!
Ukupno su odjedrena četiri plova, jedan prvog i tri posljednjeg dana regate.
VIŠE OD SAME REGATE
Quantum Winter Cup nije samo natjecanje i borba za najbolji rezultat. To je mjesto susreta mladih jedriličara iz različitih klubova i zemalja, razmjene iskustava, sklapanja novih prijateljstava i stvaranja uspomena koje ostaju dugo nakon posljednjeg prolaska kroz cilj.
Jednako nam je važna i atmosfera na kopnu! Zahvaljujući našim vrijednim članovima i volonterima, za natjecatelje i trenere svakodnevno su bili osigurani topli obroci i čaj, a naši sponzori pobrinuli su se za vrijedne nagrade.
Posebno zahvaljujemo Quantum Sails Croatia, koji je i ove godine osigurao novo jedro kao glavnu nagradu regate!
NAJBOLJI NA QUANTUM WINTER CUPU 2026
DJEČACI – UKUPNI POREDAK
- Miho Miloglav (CRO 1407)
- Antonio Jelić (CRO 371)
- Matija Borčić (CRO 1421)
DJEVOJČICE – UKUPNI POREDAK
- Vita Marinović (CRO 1382)
- Valentina Djordjevic (MNE 122)
- Tea Radimir (MNE 74)
DJEVOJČICE DO 12 GODINA (U12)
- Tea Radimir (MNE 74)
- Luce Mratović (CRO 1370)
- Marta Kovačević (CRO 1336)
DJEČACI DO 12 GODINA (U12)
- Ivano Gović (CRO 1420)
- Lovro Miloglav (CRO 1334)
- Mikolaj Buchowski (POL 1875)
Čestitamo svim nagrađenima, ali i svakom mladom jedriličaru koji je sudjelovao na regati! Vaš trud, upornost i sportski duh ono su što ovu regatu čini posebnom.
Veliko HVALA svim natjecateljima, trenerima, roditeljima, našim članovima, volonterima i sponzorima koji su pridonijeli uspješnoj organizaciji još jednog Quantum Winter Cupa.
Hvala što ste bili dio naše jedriličarske priče i što zajedno s nama stvarate regatu kojoj se rado vraćamo!
Vidimo se dogodine na novom Quantum Winter Cupu! - poručili su organizatori.
Cjelokupni rezultati: https://jk-split.hr/results/WinterCup26/finalni-rezultati-qwc.html