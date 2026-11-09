Sunce, kiša i jako jugo: U Splitu održana međunarodna regata, a posljednji dan donio je pravi spektakl na moru

Iza nas je još jedno izdanje Quantum Winter Cupa, regate koja zauzima posebno mjesto u našem regatnom kalendaru kao jedina međunarodna regata klase Optimist južnije od Opatije!

Ove godine u Splitu i Kaštelanskom zaljevu okupili smo mlade jedriličare iz Hrvatske, Poljske i Crne Gore, koji su tijekom četiri regatna dana pokazali sportski duh, upornost i ljubav prema jedrenju.

Prva tri dana uživali smo u prekrasnom sunčanom vremenu, ali uz nešto manje vjetra nego što smo priželjkivali. Posljednjeg dana stiglo je pravo jedriličarsko vrijeme – jugo od petnaestak čvorova i kiša, koji su omogućili održavanje čak tri plova!

Ukupno su odjedrena četiri plova, jedan prvog i tri posljednjeg dana regate.

VIŠE OD SAME REGATE

Quantum Winter Cup nije samo natjecanje i borba za najbolji rezultat. To je mjesto susreta mladih jedriličara iz različitih klubova i zemalja, razmjene iskustava, sklapanja novih prijateljstava i stvaranja uspomena koje ostaju dugo nakon posljednjeg prolaska kroz cilj.

Jednako nam je važna i atmosfera na kopnu! Zahvaljujući našim vrijednim članovima i volonterima, za natjecatelje i trenere svakodnevno su bili osigurani topli obroci i čaj, a naši sponzori pobrinuli su se za vrijedne nagrade.

Posebno zahvaljujemo Quantum Sails Croatia, koji je i ove godine osigurao novo jedro kao glavnu nagradu regate!

NAJBOLJI NA QUANTUM WINTER CUPU 2026

DJEČACI – UKUPNI POREDAK

Miho Miloglav (CRO 1407) Antonio Jelić (CRO 371) Matija Borčić (CRO 1421)

DJEVOJČICE – UKUPNI POREDAK

Vita Marinović (CRO 1382) Valentina Djordjevic (MNE 122) Tea Radimir (MNE 74)

DJEVOJČICE DO 12 GODINA (U12)

Tea Radimir (MNE 74) Luce Mratović (CRO 1370) Marta Kovačević (CRO 1336)

DJEČACI DO 12 GODINA (U12)

Ivano Gović (CRO 1420) Lovro Miloglav (CRO 1334) Mikolaj Buchowski (POL 1875)

Čestitamo svim nagrađenima, ali i svakom mladom jedriličaru koji je sudjelovao na regati! Vaš trud, upornost i sportski duh ono su što ovu regatu čini posebnom.

Veliko HVALA svim natjecateljima, trenerima, roditeljima, našim članovima, volonterima i sponzorima koji su pridonijeli uspješnoj organizaciji još jednog Quantum Winter Cupa.

Hvala što ste bili dio naše jedriličarske priče i što zajedno s nama stvarate regatu kojoj se rado vraćamo!

Vidimo se dogodine na novom Quantum Winter Cupu! - poručili su organizatori.

Cjelokupni rezultati: https://jk-split.hr/results/WinterCup26/finalni-rezultati-qwc.html