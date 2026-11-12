Sunčane elektrane stižu na tri zdravstvena objekta u Dalmaciji: Investicija vrijedna gotovo 180 tisuća eura, evo gdje će biti postavljene

Tri zdravstvena objekta na području Splitsko-dalmatinske županije trebala bi dobiti vlastite sunčane elektrane. Riječ je o projektu kojim se nastoji povećati korištenje obnovljivih izvora energije u javnom zdravstvenom sustavu i dugoročno smanjiti troškove potrošnje električne energije.

Prema javnoj nabavi objavljenoj 11. studenoga 2026. godine, fotonaponski sustavi planirani su na tri lokacije: Dom zdravlja Trilj, Dom zdravlja Split – Vrboran i Dom zdravlja Split – Hercegovačka.

Procijenjena vrijednost nabave i ugradnje sustava iznosi 143.000 eura bez PDV-a, odnosno 178.750 eura s uključenim porezom.

Tri lokacije, zajednički cilj

Ugradnja sunčanih elektrana na zdravstvenim objektima dio je šireg pristupa povećanju energetske učinkovitosti javnih zgrada.

Domovi zdravlja svakodnevno troše električnu energiju za rasvjetu, računalnu opremu, medicinske uređaje te klimatizaciju i druge tehničke sustave.

Vlastita proizvodnja električne energije mogla bi smanjiti količinu struje koju ustanove preuzimaju iz mreže, osobito tijekom sunčanih sati kada fotonaponski sustavi ostvaruju najveću proizvodnju.

Kolika će stvarna ušteda biti, ovisit će o snazi pojedine elektrane, potrošnji objekta, načinu priključenja te budućim cijenama električne energije.

Ponude se zaprimaju do 1. prosinca

Postupak je u Elektroničkom oglasniku javne nabave evidentiran pod brojem 2026/S F02-0011789.

Predmet nabave službeno je naveden kao dobava i ugradnja sunčanih elektrana na objektima DZ Trilj, DZ Split Vrboran i DZ Split – Hercegovačka.

Rok za dostavu ponuda istječe 1. prosinca 2026. godine u 10 sati.

To znači da izvođač još nije odabran, a nakon dovršetka postupka slijede ugovaranje i provedba predviđenih radova.

Koliko će električne energije proizvoditi?

Za preciznu procjenu koristi ovog ulaganja važni su tehnički podaci koji nisu navedeni u osnovnom sažetku nabave.

Prije svega, riječ je o instaliranoj snazi pojedine sunčane elektrane, očekivanoj godišnjoj proizvodnji električne energije i procijenjenom smanjenju računa za struju.

Takvi podaci omogućili bi i izračun okvirnog razdoblja povrata ulaganja.

Mogući model za druge javne zgrade

Dalmacija zbog velikog broja sunčanih sati ima povoljne prirodne preduvjete za iskorištavanje sunčeve energije. Zbog toga javne zdravstvene, obrazovne i druge ustanove predstavljaju zanimljive lokacije za ovakva ulaganja.

Ako se planirani sustavi pokažu učinkovitima, iskustva s triju zdravstvenih objekata mogla bi biti korisna i pri planiranju sličnih projekata na drugim javnim zgradama u županiji.

Prvi važan korak ipak je završetak javne nabave, nakon kojega će biti poznati izvođač i cijena realizacije.