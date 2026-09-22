Sunčana Glavak: "Žena koja živi u strahu mora znati da nije sama"

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak upozorila je da brojni slučajevi nasilja i dalje ostaju neprijavljeni zbog straha žrtava od počinitelja i ponavljanja nasilja.

Prema europskom istraživanju na koje se poziva Glavak, gotovo svaka treća žena u Europskoj uniji doživjela je fizičko ili spolno nasilje, dok je gotovo svaka peta bila izložena nasilju intimnog partnera. Žene su, ističe, izložene tjelesnom, psihičkom, spolnom i ekonomskom, ali sve češće i digitalnom nasilju.

„Žena koja živi u strahu mora znati da nije sama, da će joj se vjerovati i da će dobiti potrebnu zaštitu. Posebno je važno ohrabriti žene koje zbog prijetnji, ekonomske ovisnosti ili brige za djecu još nisu spremne prijaviti nasilje. Odgovornost nikada nije na žrtvi, nego isključivo na počinitelju“, poručila je Glavak.

U Hrvatskoj uvedeno kazneno djelo femicida

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 22. rujna, u spomen na tri žene ubijene tijekom brakorazvodne parnice na zagrebačkom Općinskom sudu 1999. godine.

Glavak je podsjetila i na promjene zakonodavnog i institucionalnog okvira zaštite žena u Hrvatskoj. Uvedeno je kazneno djelo femicida, odnosno teškog ubojstva ženske osobe, povećane su kazne za pojedina kaznena djela te su osnažena prava žrtava.

„Hrvatska je važnim zakonskim promjenama snažnije zaštitila žene i proširila prava žrtava. Pritom je ključno da policija, pravosuđe, socijalne i zdravstvene službe djeluju povezano, razmjenjuju informacije i pravodobno prepoznaju rizik. Zaštita žene zajednička je odgovornost u kojoj svaka institucija ima svoju jasnu ulogu“, istaknula je.

„Nasilje može promijeniti oblik“

U priopćenju se navodi i Direktiva Europske unije o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koja obuhvaća prevenciju, zaštitu žrtava, pristup pravosuđu i kažnjavanje određenih oblika nasilja, uključujući nasilje na internetu.

„Nasilje može promijeniti oblik, ali naš odgovor mora ostati jednako odlučan. Bilo da se događa u obitelji, na radnom mjestu ili na internetu, zaštita žena mora biti trajna obveza Hrvatske i cijele Europske unije“, zaključila je Glavak.