Sumnjivo ponašanje u automobilu razotkrilo sve: U mobilnoj kućici pronašli kokain, MDMA, hašiš, vagu i novac

Šibensko-kninska policija uhitila je dvojicu stranih državljana nakon što su kod njih, a potom i u mobilnoj kućici na području Pirovca, pronađene različite vrste droge, digitalna vaga za precizno mjerenje i veći iznos novca.

Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga PU šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim državljaninom Nizozemske i 38-godišnjim državljaninom Velike Britanije, koje sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Policiji bili sumnjivi na parkiralištu u Tisnom

Sve je započelo u nedjelju, 26. srpnja, u poslijepodnevnim satima na parkiralištu u Tisnom. Policijski službenici uočili su automobil daruvarskih registarskih oznaka u kojem su se nalazila dvojica muškaraca sumnjivog ponašanja. Tijekom postupanja kod 36-godišnjaka, koji se nalazio na suvozačevu mjestu, pronađeno je šest tableta MDMA, dva PVC smotuljka s kokainom ukupne bruto težine 1,2 grama te smotuljak s ketaminom bruto težine 0,6 grama. Obojica muškaraca odmah su uhićena i odvedena u policijske prostorije na kriminalističko istraživanje.

Pretražili mobilnu kućicu kod Pirovca

Daljnjim operativnim radom policija je došla do saznanja da osumnjičeni borave u mobilnoj kućici na području Pirovca. Na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku policija je u ponedjeljak, 27. srpnja, pretražila kućicu. Tom je prilikom pronađeno i oduzeto 12 vrećica s kokainom ukupne bruto težine šest grama te četiri vrećice s ketaminom ukupne bruto težine 15,8 grama. Pronađene su i tri vrećice s ukupno 80 tableta MDMA, smotuljak s MDMA-om u kristalima težine 2,8 grama te dva smotuljka s hašišem ukupne bruto težine 1,2 grama.

Uz drogu su pronađeni digitalna vaga za precizno mjerenje i veći novčani iznos. Pretragom automobila kojim su se osumnjičeni koristili nisu pronađeni predmeti povezani s kaznenim djelom ili prekršajem. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja dvojica muškaraca predana su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.