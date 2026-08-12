Sumnjivo ponašanje ga odalo: Policija kod 21-godišnjaka pronašla 20 vrećica kokaina

Šibenska policija uhitila je 21-godišnjaka kod kojeg je pronašla čak 20 PVC vrećica s kokainom, ukupne bruto težine 16,7 grama. Mladić je nakon kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku.

Policajcima zapeo za oko zbog sumnjivog ponašanja

Sve se dogodilo u ponedjeljak, 10. kolovoza, u poslijepodnevnim satima u Šibeniku. Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga provodili su mjere usmjerene na prevenciju, otkrivanje i procesuiranje kaznenih djela i prekršaja povezanih sa zlouporabom droga kada su uočili muškarca sumnjivog ponašanja.

Tijekom policijskog postupanja kod 21-godišnjaka je pronađeno i oduzeto 20 PVC vrećica ispunjenih kokainom, ukupne bruto težine 16,7 grama.

Uhićen i odveden na kriminalističko istraživanje

Mladić je odmah uhićen te doveden u službene prostorije policije, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Neovlaštena proizvodnja i promet drogama". Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 21-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava protiv njega dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.