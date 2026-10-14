Sumnjiva pošiljka stigla na Mljet: Paket bio adresiran na udrugu

Policijski službenici Policijske postaje Ston otkrili su gotovo 200 grama hašiša i manju količinu konoplje u poštanskoj pošiljci koja je stigla na otok Mljet. Paket je bio naslovljen na jednu udrugu iz Sobre, a kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je drogu naručio 37-godišnji njemački državljanin radi daljnje distribucije.

Sve je počelo 6. listopada u Sobri na otoku Mljetu, kada su policijski službenici zatekli 33-godišnjaka s poštanskom pošiljkom za koju su posumnjali da sadrži drogu.

Njihove sumnje potvrdile su se nakon otvaranja paketa, koji je bio adresiran na ime lokalne udruge.

U paketu pronađeni hašiš i konoplja

Unutar pošiljke nalazila su se tri pakiranja. U dva pakiranja policija je pronašla ukupno 192,68 grama hašiša, dok je u trećem bilo 6,88 grama konoplje.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila sumnju da je drogu naručio 37-godišnjak iz Njemačke, s namjerom njezine daljnje distribucije.

Pronađena droga oduzeta je uz potvrdu, a protiv osumnjičenog 37-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.