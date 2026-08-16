Sumnja na terorizam u istrazi požara kod Zadra: Uključio se USKOK, četiri osobe uhićene

Istraga požara koji su posljednjih dana izbili na zadarskom području dobila je novu, ozbiljnu dimenziju. Četiri osobe uhićene su na širem benkovačkom području zbog sumnje da bi mogle biti povezane s izazivanjem požara, a prema informacijama RTL-a koje prenosi Net.hr, u slučaj se uključio i USKOK zbog sumnje na terorizam.

Policijska uprava zadarska službeno je potvrdila da provodi kriminalističko istraživanje nad četiri osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području.

Građani dojavili policiji, četiri osobe brzo uhićene

Sve je počelo u subotu navečer, nakon 20 sati, kada su građani policiji prijavili sumnjivo ponašanje četiri osobe na širem benkovačkom području. Policijski službenici pokrenuli su opsežan operativni rad na terenu te su u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo. U vozilu su zatečene četiri osobe koje su uhićene i dovedene u službene prostorije policije, gdje se nad njima provodi kriminalističko istraživanje. Policija zasad nije objavila detalje o njihovom identitetu niti precizirala s kojim ih se požarima povezuje.

Prema neslužbenim informacijama koje objavljuje Net.hr, riječ je o troje hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Isti izvor navodi da su ih građani uočili u blizini Raštevića kod Benkovca te o svemu odmah obavijestili policiju. Istražitelji provjeravaju postoji li povezanost uhićenih s više požara koji su posljednjih dana izbili na zadarskom području.

Najozbiljnija informacija pojavila se tijekom nedjelje. RTL Danas, kako prenosi Net.hr, doznaje da se u slučaj uključio i USKOK zbog sumnje na terorizam. Za sada nema službene potvrde USKOK-a o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji događaja, zbog čega je važno naglasiti da se radi o sumnji koja se tek istražuje. Kriminalističkim istraživanjem trebalo bi se utvrditi kretanje četvero uhićenih, njihove aktivnosti te eventualna povezanost s izazivanjem požara.

Novi požari izbili i tijekom nedjelje

Dok traje policijska istraga, vatrogasci se i dalje bore s požarima na području Zadarske županije. Tijekom nedjelje novi požar izbio je na području Jovića i Slivnice. Vatra se brzo širila kroz gustu makiju i hrastovu šumu na krševitom i teško pristupačnom terenu. Vatrogasci istodobno dežuraju i na ranijim požarištima, među ostalim na području Ninskih Stanova, Žerave, Galovca, Prkosa i Dugog otoka. Poseban oprez potreban je zbog vjetra i mogućnosti ponovnog aktiviranja vatre.

Istraga četvero uhićenih nastavlja se, a tek bi njezin završetak trebao dati odgovor na pitanje jesu li pojedini požari bili namjerno izazvani, postoji li povezanost između njih te na čemu se temelji sumnja zbog koje se, prema informacijama RTL-a, u slučaj uključio USKOK.