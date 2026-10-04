Šum na srcu često je bezazlen, ali ove simptome ne treba ignorirati

Šum na srcu je zapravo neobičan zvuk koji se javlja zbog brzog protoka krvi kroz srce. Ovaj se zvuk može čuti kada se sluša srce stetoskopom. Šum na srcu može biti urođen ili se može pojaviti tijekom života. U većini slučajeva, ovo stanje ne treba posebno liječenje, osim promjena životnih navika. Ipak, nekada će biti potrebna operacija.

Najčešće je šum na srcu pojava koja ne izaziva dodatne probleme, ali važno je imati situaciju pod kontrolom. Ovo je znak da krv abnormalno kola kroz srčane zaliske. Postoje dvije vrste šuma na srcu, a najčešće se radi o vrsti koja se javlja kod zdravih osoba koje nemaju probleme sa srcem, piše N1.

Što je šum na srcu?

Šum na srcu je neuobičajen zvuk, najčešće opisan kao šuštanje, huk ili piskutanje, koji liječnik čuje stetoskopom dok osluškuje otkucaje srca. Normalan rad srca proizvodi dva jasna zvuka koji nastaju kada se srčani zalisci zatvaraju.

Šum na srcu nastaje kada između tih otkucaja čujemo dodatni šum ili šuštanje, koje je često bezazleno, ali ponekad može ukazivati na problem sa srcem. Ovo je česta pojava i moguće da je većina ljudi imalo šum na srcu kada su bili djeca.

Koje su vrste šuma na srcu?

Šumovi se dijele u dvije osnovne skupine:

1. Bezazleni šumovi

Ova vrsta šumova ne predstavlja znak srčane bolesti i ne zahtijevaju liječenje. Vrlo su česti kod djece i mladih, a s vremenom se mogu i povući.

2. Abnormalni šumovi

Ova vrsta šumova može ukazivati na ozbiljniji problem sa srcem i tada je potrebna daljnja obrada. Procjenjuje se kako šum na srcu ima čak do 72% djece, a u velikoj većini slučajeva riječ je upravo o bezazlenom obliku koji s vremenom nestaje.

Koji su simptomi šuma na srcu?

Bezazleni šumovi obično ne izazivaju nikakve dodatne tegobe, ne uzrokuju druge simptome, a šum se često otkrije sasvim slučajno, tijekom rutinskog pregleda zbog nekog drugog razloga.

Kod abnormalnih šumova, simptomi ovise o osnovnom uzroku koji ih izaziva, piše N1.

Upozoravajući znakovi mogu uključivati:

-plavičastu boju kože ili usta

-kašalj koji ne prestaje

-lupanje srca (palpitacije)

-bol ili stezanje u prsima

-otežano disanje

-vrtoglavicu

-nesvjesticu ili slabost

Može se javiti i pretjerano znojenje, iznenadno debljanje ili oticanje, izbočene vratne vene i povećana jetra.

Koji su uzroci šuma na srcu?

Bezazleni šum nastaje kada krv jednostavno brže protječe kroz inače zdravo srce. To se može dogoditi zbog trudnoće, povišene tjelesne temperature, anemije, pojačane tjelesne aktivnosti, prekomjerno aktivne štitnjače, naglog rasta u djetinjstvu

Kod abnormalnih šumova bolest se javlja zbog određenih problema sa zaliscima ili srcem. Najčešći uzroci uključuju: bolest srčanih zalistaka, endokarditis, urođene srčane mane ili reumatska groznica.

Kod novorođenčadi rizik za pojavu šuma povećavaju obiteljska povijest srčanih problema povezanih sa šumovima, nekontrolirana šećerna bolest majke tijekom trudnoće, rubeola majke tijekom trudnoće i uporaba određenih lijekova, alkohola ili droga tijekom trudnoće.

Kako se dijagnosticira šum na srcu?

Šum se najčešće prvi put otkrije tijekom redovnog liječničkog pregleda, kada liječnik stetoskopom osluškuje rad srca. Ako liječnik posumnja da šum nije bezazlen, obično slijede dodatne pretrage: ehokardiogram, rendgenska snimka prsnog koša i elektrokardiogram (EKG).

Liječnik će vas vjerojatno pitati i o obiteljskoj anamnezi i simptomima kako bi lakše procijenio uzrok.

Upravo je važno pronaći uzrok problema koji se onda tretira.

Kako se liječi šum na srcu?

Ovo stanje se može tretirati na više načina, ovisno o vrsti šuma i samoj ozbiljnosti. Bezazleni šumovi obično ne zahtijevaju nikakvo liječenje. Kod djece često nestaju s odrastanjem, a šum povezan s trudnoćom obično nestane nakon poroda, piše N1.

Šumovi uzrokovani drugim zdravstvenim stanjem (npr. anemijom ili poremećajem štitnjače) liječe se otklanjanjem osnovnog uzroka, nakon čega šum najčešće nestaje sam od sebe.

Šumovi uzrokovani bolešću srčanih zalistaka ili strukturnim problemom mogu zahtijevati ozbiljniji pristup, uključujući: lijekove za regulaciju krvnog tlaka ili srčanog ritma, diuretike za uklanjanje viška tekućine, antibiotike, ako je uzrok bakterijska infekcija ili kirurški zahvat, ako je uzrok suženi ili nepropusni srčani zalistak.

Zaključak

Šum na srcu može biti bezazlen ili abnormalan. U slučaju da je bezazlen, on s vremenom može nestati i nema potrebe za tretiranjem. Kod abnormalnog šuma je potrebno tretirati sam uzrok problema, a nekada će biti potrebna i operacija. Ako primijetite simptome poput boli u prsima, otežanog disanja ili ubrzanog rada srca, obratite se liječniku radi procjene.