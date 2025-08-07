Sukob zbog dvorane na Sućidru. Ivošević Šuti: "Ili si lažljivi manipulator ili neznalica"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta objavio je kako je Grad osigurao 3,7 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) za dogradnju školske dvorane OŠ "Sućidar". Istaknuo je kako je osobno odlučio odustati od planiranog financiranja projekta putem kredita Europske investicijske banke (EIB), u korist prijave na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

"Umjesto kredita, bespovratna sredstva! 3,7 milijuna eura za dvoranu OŠ Sućidar"! Mojom odlukom odustali smo od 100% financiranja dvorane putem EIB kredita te se prijavili na NPOO. Rezultat? Odlukom o financiranju osigurali smo 3,7 milijuna eura bespovratnih sredstava, dok će Grad koristiti samo 500 tisuća eura iz vlastitog proračuna", poručio je Šuta.

Dodao je kako je to u skladu s njegovim predizbornim obećanjima: – Grad Split treba koristiti sve dostupne mehanizme za osiguravanje europskih bespovratnih sredstava, a samo u iznimnim situacijama druge izvore financiranja.

Ivošević uzvraća: "Šuta, ili si lažljivi manipulator ili neznalica"

Na Šutinu objavu reagirao je nezavisni gradski vijećnik i bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević, koji je tvrdnje aktualnog gradonačelnika nazvao obmanjujućima.

"Zadnji put kad sam provjeravao, 3. travnja 2025., gradonačelnik Splita bio je Ivica Puljak, a tad je projektna prijava za povlačenje NPOO sredstava za školsku dvoranu OŠ Sućidar već bila izrađena", naveo je Ivošević.

Šuti je uputio i oštru poruku: "Šuta, ili si lažljivi manipulator ili neznalica koja ne razumije kako EIB kredit i reprogramiranje funkcioniraju. Izaberi što ti je draže."

Ivošević tvrdi da se najprije povlače EU sredstva, a potom reprogramira kredit: – Projekti zbog toga idu odmah, ne čekaju puževe u ministarstvima.