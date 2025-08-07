Close Menu

Sukob zbog dvorane na Sućidru. Ivošević Šuti: "Ili si lažljivi manipulator ili neznalica"

"Mojom odlukom odustali smo od 100% financiranja dvorane putem EIB kredita te se prijavili na NPOO. Rezultat? Odlukom o financiranju osigurali smo 3,7 milijuna eura bespovratnih sredstava, dok će Grad koristiti samo 500 tisuća eura iz vlastitog proračuna", istaknuo je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta
Tomislav Šuta, Bojan Ivošević

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta objavio je kako je Grad osigurao 3,7 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) za dogradnju školske dvorane OŠ "Sućidar". Istaknuo je kako je osobno odlučio odustati od planiranog financiranja projekta putem kredita Europske investicijske banke (EIB), u korist prijave na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

"Umjesto kredita, bespovratna sredstva! 3,7 milijuna eura za dvoranu OŠ Sućidar"! Mojom odlukom odustali smo od 100% financiranja dvorane putem EIB kredita te se prijavili na NPOO. Rezultat? Odlukom o financiranju osigurali smo 3,7 milijuna eura bespovratnih sredstava, dok će Grad koristiti samo 500 tisuća eura iz vlastitog proračuna", poručio je Šuta.

Dodao je kako je to u skladu s njegovim predizbornim obećanjima: – Grad Split treba koristiti sve dostupne mehanizme za osiguravanje europskih bespovratnih sredstava, a samo u iznimnim situacijama druge izvore financiranja.

Ivošević uzvraća: "Šuta, ili si lažljivi manipulator ili neznalica"

Na Šutinu objavu reagirao je nezavisni gradski vijećnik i bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević, koji je tvrdnje aktualnog gradonačelnika nazvao obmanjujućima.

"Zadnji put kad sam provjeravao, 3. travnja 2025., gradonačelnik Splita bio je Ivica Puljak, a tad je projektna prijava za povlačenje NPOO sredstava za školsku dvoranu OŠ Sućidar već bila izrađena", naveo je Ivošević.

Šuti je uputio i oštru poruku: "Šuta, ili si lažljivi manipulator ili neznalica koja ne razumije kako EIB kredit i reprogramiranje funkcioniraju. Izaberi što ti je draže."

Ivošević tvrdi da se najprije povlače EU sredstva, a potom reprogramira kredit: – Projekti zbog toga idu odmah, ne čekaju puževe u ministarstvima.

