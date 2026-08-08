Sukob na Poljičkoj zbog parkinga i oštećenog auta, intervenirala policija

Policija je intervenirala u petak navečer u Poljičkoj ulici u Splitu nakon dojave da se tri osobe naguravaju i galame.
Kako su nam potvrdili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, dojava je zaprimljena oko 20.30 sati.
Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja utvrđeno je da je između troje sudionika došlo do prepirke zbog parkirnog mjesta i oštećenja na vozilu.
Sukob je, prema navodima policije, uključivao naguravanje i galamu, a svi sudionici na kraju su prekršajno prijavljeni zbog narušavanja javnog reda i mira.
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