Sukob na Poljičkoj zbog parkinga i oštećenog auta, intervenirala policija

Policija je intervenirala u petak navečer u Poljičkoj ulici u Splitu nakon dojave da se tri osobe naguravaju i galame.

Kako su nam potvrdili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, dojava je zaprimljena oko 20.30 sati.

Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja utvrđeno je da je između troje sudionika došlo do prepirke zbog parkirnog mjesta i oštećenja na vozilu.

Sukob je, prema navodima policije, uključivao naguravanje i galamu, a svi sudionici na kraju su prekršajno prijavljeni zbog narušavanja javnog reda i mira.