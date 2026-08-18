Sukob Torcide i Funcuta u Šibeniku, pojavila se snimka: "Njih 40-ak na šestero djece"

Još jedan sukob Torcide i Funcuta u Šibeniku. Kako javlja portal Šibenik.in, sukob se dogodio u jednom ugostiteljskom objektu u gradskoj četvrti Mandalina.

Čitatelj tvrdi da je veća skupina osoba povezanih s Torcidom napala znatno manju skupinu mladih navijača Šibenika koji su se nalazili u kafiću.

– Nadam se da ćete otvoriti temu sigurnosne situacije u našem gradu koja svakog dana eskalira. Sukobi na relaciji Funcuti – Torcida uskoro će nekoga stajati glave. Pritom ne mislim na odrasle, već na djecu – napisao je.

Prema njegovim tvrdnjama, u kafiću je sjedilo šestero mladih navijača Šibenika kad je stigla višestruko brojnija skupina.

– Evo vam snimke napada 40-ak navijača Hajduka na šestero djece, navijača Šibenika. Naša djeca sjedila su u kafiću u Mandalini – tvrdi čitatelj.

Navodi i sumnju da je netko napadačima dojavio gdje se skupina nalazi, no za takvu tvrdnju zasad nema neovisne potvrde.

Čitatelj je izrazio nezadovoljstvo dosadašnjim postupanjem prema navijačkim incidentima te je pozvao policiju na reakciju.

– Nadamo se da će policija reagirati. Barem vi, kao medij, probajte zaštititi našu djecu – poručio je.

Na njihov upit iz PU šibensko-kninske odgovorili su da nisu dobili nikakvu prijavu ili dojavu vezano za ovaj incident.