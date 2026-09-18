Sukob oko parkinga u Sinju: Jedan muškarac ozlijeđen, drugi završio u postaji

Policijski službenici Policijske postaje Sinj su 17. rujna 2026. godine oko 8.20 sati postupali u Ulici Ćosin potok u Sinju zbog sukoba dvojice muškaraca povezanog s parkiranjem vozila.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je jedan muškarac drugoga fizički napao udarivši ga u glavu, pritom mu uputio prijetnju te je udarao po njegovu vozilu i razbio prednje vjetrobransko staklo.

Ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć te su mu utvrđene lake tjelesne ozljede.

Za osumnjičenog je utvrđeno postojanje sumnje da je počinio kaznena djela teške tjelesne ozljede u pokušaju, prijetnje i oštećenja tuđe stvari.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu, bit će predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske.