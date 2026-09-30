Sukob na proslavi u Trilju: Tukli se rukama, nogom i štapom, osam osoba završilo u policiji

Jučer, 29. rujna 2026. godine, u poslijepodnevnim satima u Trilju, u Ulici sv. Mihovila, za vrijeme održavanja proslave Grada, došlo do narušavanja javnog reda i mira, odnosno verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između dvije skupine osoba.

Policijski službenici Policijske postaje Sinj odmah po zaprimljenoj dojavi izašli su na mjesto događaja te u policijsku postaju odveli osam osoba, nad kojima je provedeno kriminalističko istraživanje. Jedna osoba je zadobila lakše tjelesna ozljede koje su mu konstatirane na HMP Trilj, dok je druga osoba odbila liječničku pomoć.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su tri osobe počinile kazneno djelo Nasilničko ponašanje iz članka 323.a Kaznenog zakona, na način da su dvojici muškaraca zadali više udaraca rukama, nogom i štapom.

Sva trojica će danas, uz kaznenu prijavu, biti predane pritvorskom nadzorniku. Također, utvrđeno je da su četiri osobe počinile prekršaj iz članka 13., a jedna osoba prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i uz optužni prijedlog, danas tijekom dana, biti će odvedeni na nadležni prekršajni sud.