Sukob među iznajmljivačima eskalirao: "Umjesto dijaloga, doživjeli smo govor mržnje i javni linč"

Udruga obiteljskog smještaja Istre (UOSI) i Hrvatska udruga obiteljskog smještaja (HUOS) oglasile su se priopćenjem.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Kap koja je prelila čašu da se obratimo javnosti je reakcija na izjave za medije od strane udruge SMOI, nakon sastanka s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom te predstavnicima turističkog sektora održanog u Umagu, na kojem se razgovaralo o aktualnom stanju turističke sezone i izazovima u sektoru dana 17.07.2026. nakon čega je uslijedio agresivan val osobnih napada na predsjednicu Udruge obiteljskog smještaja Istre, Lorenu John, isključivo zbog iznesenih stavova.

Umjesto argumentirane rasprave o budućnosti hrvatskog turizma, ponovno smo svjedočili vrijeđanju, govoru mržnje, osobnim prozivkama i javnom linču. Posebno zabrinjava činjenica da su u javni prostor uvučeni članovi njezine obitelji, uključujući kćer, kao i podaci o privatnoj tvrtki iznoseći insinuacije o netrasparentnosti rada iste kao i o mogućem sukobu interesa ne iznoseći pritom nikakve argumente. A sve na otvorenoj FB stranici udruge SMOI koja se predstavlja kao udruga koja brani interese “malih” iznajmljivača. FIltrirajući očito samo one maliciozne komentare administrator grupe Hana Matić je tendenciozno poticala sudionike rasprave na moj linč i dikreditaciju.

Takvi sadržaji bili su javno dostupni dovoljno dugo da ih vidi velik broj ljudi, potaknu nove uvrede i nanesu ozbiljnu štetu meni, mojoj obitelji kao i mojim poslovnim partnerima. Diskreditacije, laži, blaćenja na osobnoj razini kao i manipulacije kojih je glavni akter Hana Matić uz podršku njenih istomišljenika iznosila u komentarima poziv su na moj linč i izvrgavanje javnom ruglu. Činjenica da su dio spornih objava i komentara naknadno uklonjeni nemijenja ono što se dogodilo. Šteta je već bila učinjena. Brojni sudionici javne rasprave vidjeli sunjihov sadržaj prije uklanjanja. Posebno zabrinjava činjenica da su u javne obračune bili uključeni članovi obitelji,što smatramo neprihvatljivim u svakom obliku javne komunikacije.

Na žalost, ovo nije prvi put niti je riječ o izoliranom slučaju. Posljednjih godinu dana isti obrazac primjenjuje se prema svima koji javno iznose drugačije mišljenje ili aktivno sudjeluju u raspravama o razvoju hrvatskog turizma. Mete takvih napada bili su predstavnici udruga, gradonačelnici, predstavnici građanskih inicijativa koje se zalažu za pravo građana na mir, turistički djelatnici, stručnjaci i brojni drugi ljudi koji se turizmom profesionalno bave godinama.

Umjesto dijaloga i razmjene argumenata, izloženi su vrijeđanju, govoru mržnje, javnom linču, pokušajima diskreditacije i zastrašivanja. Takvi pritisci često se ne zaustavljaju na društvenim mrežama. U više slučajeva slani su dopisi i e-mailovi poslodavcima i nadređenima osoba koje su javno iznosile svoje stavove, čime se pokušavalo narušiti njihov profesionalni ugled i izvršiti

dodatni pritisak. Istodobno su u javne obračune uključivani članovi njihovih obitelji, pa čak i djeca.

Kao udruge koje godinama djeluju isključivo volonterski i pro bono, osjećamo odgovornost jasno reći što zastupamo.

Zastupamo male obiteljske iznajmljivače, podižemo kvalitetu obiteljskog smještaja, zagovaramo poštivanje zakona, suzbijanje ilegalnog smještaja te održiv i odgovoran razvoj hrvatskog turizma.

Godinama educiramo iznajmljivače, odgovaramo na njihove svakodnevne upite i pomažemo im snaći se u sve složenijem zakonodavnom i administrativnom okviru. Svjesni smo da mnogi nisu digitalno pismeni niti lako prate česte zakonske promjene, zbog čega im pružamo stručnu i pravnu pomoć kako bi svoje poslovanje uskladili s propisima i uspješno poslovali.

Naše sudjelovanje u radnim skupinama, suradnja s ministarstvima i drugim institucijama te mogućnost predlaganja zakonskih rješenja rezultat su dugogodišnjeg rada na terenu, kontinuirane edukacije, konstruktivnog dijaloga i povjerenja koje smo svojim radom stekli. Legitimitet se ne stječe preko noći, niti vrijeđanjem, pritiscima, govorom mržnje ili javnim linčem, već znanjem, iskustvom, odgovornošću, konkretnim rezultatima i spremnošću na suradnju u interesu hrvatskog turizma i obiteljskog smještaja.

Istodobno želimo biti potpuno jasni.

Nije isto imati jednu smještajnu jedinicu ili kuću za odmor koju iznajmljujete kao dodatni izvor prihoda ili upravljati s deset ili više smještajnih jedinica, što najglasniji u ovoj udruzi očito imaju, i pritom tvrditi da se borite za interese malih obiteljskih iznajmljivača. Očito im uvođenje reda na području iznajmljivanja ne ide u prilog pa nastoje raditi kaos u javnosti kako bi odgodili primjenu novog zakona. Uvođenje registracijskog broja je još jedna od odluka koja ih smeta jer više neće moći svoje smještajne jedinice prebacivati na osobe u obitelji i oglašavati po raznim portalima, kako to trenutno i rade.

Oba modela imaju pravo postojati, ali nisu ista i nemaju uvijek iste interese. Upravo zato smatramo da javnost ima pravo znati tko to stalno tvrdi da govori u ime malih obiteljskih iznajmljivača, koliko smještajnih jedinica predstavlja ili njima upravlja te čije interese zapravo zastupa. Transparentnost je preduvjet poštene i odgovorne javne rasprave.

Ne tražimo da svi misle jednako. Različita mišljenja sastavni su dio svakog demokratskog društva i mi smo to svojim dosadašnjim djelovanjem uvijek pokazivali. Nikada nismo odgovarali uvredama na uvrede niti smo prozivali članove obitelji ili djecu onih koji se s nama ne slažu.

Ono što nikada ne može biti prihvatljivo jesu govor mržnje, javni linč, vrijeđanje, objavljivanje privatnih podataka, pritisci preko radnih mjesta te uključivanje članova obitelji i djece u javne obračune.

Turizam se ne može graditi na zastrašivanju ljudi koji imaju drugačije mišljenje. Argumenti se pobijaju argumentima, a ne napadima na obitelj, posao i privatni život.

Ovo više nije pitanje samo turizma. Ovo je pitanje kulture javnog dijaloga, odgovornosti i demokracije.