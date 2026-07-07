Sukob Mbappéa i paragvajske senatorice sve žešći, zaprijetila sudom

Javna prepirka između francuskog nogometaša Kyliana Mbappéa i paragvajske senatorice Celeste Amarille ne jenjava. Nakon što je zvijezda francuske reprezentacije osudila njezine izjave kao rasističke i poručila da nisu primjerene osobi na javnoj dužnosti, senatorica je uzvratila novim oštrim istupom.

Amarille je poručila da se nema namjeru ispričavati Mbappéu te tvrdi da od njega očekuje isti potez.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Istaknula je kako je spornu objavu uklonila nakon što je shvatila da su njezini komentari bili rasistički, naglasivši da se protivi svakom obliku rasizma i da preispituje vlastite stavove. Ipak, smatra da bi i francuski napadač trebao povući riječi koje je uputio njoj.

U nastavku obraćanja dodatno je zaoštrila retoriku podsjetivši na slučaj brazilske legende Ronaldinha, koji je 2020. godine bio uhićen u Paragvaju zbog korištenja krivotvorenih putnih isprava.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Scoop Noticias (@scoop.ec)

– Neka bude oprezan s Paragvajcima. Mi smo već zatvorili Ronaldinha – poručila je senatorica, dodavši da je spremna pokrenuti i sudski postupak protiv Mbappéa.

Podsjetimo, sukob je započeo nakon utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva u kojoj je Francuska svladala Paragvaj s 1:0, a jedini pogodak postigao je upravo Mbappé iz kaznenog udarca.

Nakon ispadanja paragvajske reprezentacije Amarille je na društvenim mrežama objavila niz uvredljivih komentara na račun francuskog reprezentativca, pri čemu se posebno dotaknula njegova podrijetla. Objave su izazvale osude javnosti, a Mbappé joj je odgovorio kako su takve poruke nedostojne političarke te da neće prešutjeti izjave koje smatra rasističkima.

Francuski napadač tada je senatoricu nazvao osobom "nedostojnom svoje funkcije" i poručio da njezini istupi bacaju sjenu na uspjeh paragvajskih nogometaša na Svjetskom prvenstvu.

Umjesto smirivanja situacije, nova izjava Celeste Amarille dodatno je produbila sukob, pa se čini da će verbalni obračun između senatorice i jednog od najboljih nogometaša svijeta još potrajati.