Suha usta nakon buđenja nisu uvijek znak žeđi

Prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), dehidracija nastaje zbog nedovoljnog unosa tekućine, pojačanog znojenja ili bolesti, ali nije jedini ni najčešći uzrok jutarnje suhoće usta.

Jedan od čestih uzroka jest disanje na usta tijekom spavanja, osobito zbog začepljenog nosa. U takvim slučajevima ljekarnik može preporučiti sredstvo za odčepljivanje nosa, prenosi Klix.

Suha usta i grlobolja nakon buđenja mogu biti i znak opstruktivne apneje u snu. Prema klinici Mayo, na ovaj poremećaj mogu upućivati glasno hrkanje, prekidi disanja tijekom spavanja, buđenje s osjećajem gušenja, jutarnje glavobolje i pretjerana dnevna pospanost. Ipak, samo hrkanje ne znači nužno da osoba ima apneju.

Suhoća usta može biti i nuspojava lijekova, ali propisanu terapiju ne treba prekidati bez savjetovanja s liječnikom. Među mogućim uzrocima su i anksioznost, oralna kandidijaza te radioterapija i kemoterapija. Dugotrajna suhoća usta ponekad može biti povezana s dijabetesom ili Sjögrenovim sindromom.

Za ublažavanje tegoba NHS preporučuje redovito ispijanje manjih količina hladne vode, žvakanje žvakaćih guma bez šećera i održavanje oralne higijene. Preporučuje se korištenje vodice za ispiranje usta bez alkohola jer suhoća povećava rizik od karijesa.

Treba izbjegavati veće količine alkohola, kofeina, gaziranih pića te kiselu, ljutu, slanu i slatku hranu. Također se savjetuje ne pušiti i ne spavati sa zubnom protezom.

Liječniku se treba obratiti ako suhoća usta traje dulje od nekoliko tjedana unatoč poduzetim mjerama ili otežava govor i jedenje. Pregled je potreban i ako se pojave bol, crvenilo, oticanje, krvarenje, bolne bijele naslage, dugotrajne promjene okusa ili dodatni simptomi poput učestalog mokrenja i suhih očiju.