Sufinanciranje solarne elektrane: Zašto projekt treba pripremiti prije otvaranja poziva

Zbog iznimno velikog interesa Poziv EnU-6/26 privremeno je zatvoren već nakon 51 sat, a u tom je razdoblju zaprimljeno više od 9.000 prijava. Ovaj primjer dobro pokazuje da nakon otvaranja poziva možda više neće biti dovoljno vremena za pripremu projekta.

Što se dogodilo

Prijave na Poziv EnU-6/26 otvorene su 2. rujna 2026. u 9:00 sati. Ukupan proračun programa iznosi 38 milijuna eura.

Već sljedećeg dana FZOEU je objavio da će zbog velikog broja prijava Poziv biti privremeno zatvoren. Zaprimanje prijava obustavljeno je u petak, 4. rujna, u 12:00 sati.

U 51 sat Fond je zaprimio 9.320 prijava. Oko 8.300 odnosilo se na solarne elektrane, a 1.324 na dizalice topline. Potporu za baterijske sustave zatražilo je 1.460 prijavitelja. Jedna prijava može obuhvaćati više mjera, zbog čega se navedeni brojevi ne zbrajaju u ukupan broj prijava.

Poziv trenutačno ima status privremeno zatvoren. FZOEU nije objavio datum mogućeg ponovnog otvaranja prijava, stoga se ono ne može unaprijed garantirati. Aktualni status može se provjeriti na službenoj stranici Poziva.

Zašto se za poziv nije moguće pripremiti u nekoliko dana

Za prijavu nije dovoljno samo odabrati solarne panele i zatražiti ponudu.

Za novu solarnu elektranu u okviru Poziva EnU-6/26 bilo je potrebno unaprijed pripremiti glavni projekt i odgovarajuću dokumentaciju HEP ODS-a vezanu uz priključenje. Baterijski sustav mogao se sufinancirati samo zajedno s novom solarnom elektranom, uz dodatne zahtjeve koji se odnose na projektno rješenje.

Ovisno o mjeri, bili su potrebni i dokumenti kojima se dokazuju vlasništvo i zakonitost objekta, prebivalište, ponuda izvođača, suglasnosti suvlasnika, energetski certifikat i druga dokumentacija. Prilikom prijave putem sustava eFZOEU trebalo je učitati svu propisanu dokumentaciju.

Što to znači u praksi? Ti su dokumenti međusobno povezani. Projekt se ne može kvalitetno izraditi bez analize objekta i njegove potrošnje energije. Postupak s HEP ODS-om prolazi kroz nekoliko uzastopnih koraka i također zahtijeva određeno vrijeme.

Zato su oni koji su pripremu započeli unaprijed u trenutku otvaranja Poziva već mogli imati dokumentaciju spremnu za prijavu. Za ostale je prolazak cijelog procesa od početka u samo 51 sat bio praktički nemoguć.

Pripremljena dokumentacija ne jamči dobivanje sredstava. No bez nje je znatno teže iskoristiti kratko razdoblje u kojem je prijava otvorena.

Sufinanciranje nije početak projekta, već način da se smanji njegov trošak

Mnogi vlasnici kuća razmišljaju ovako: prvo ćemo pričekati poticaje, a zatim krenuti sa solarnom elektranom.

U praksi je logičnije postupiti obrnuto: najprije utvrditi što je kući doista potrebno, pripremiti projekt i dokumentaciju, a zatim iskoristiti odgovarajući poziv kada se otvori.

Pritom sustav ne treba projektirati „prema fondu“. Snaga solarne elektrane, kapacitet baterije i odabir dizalice topline trebaju proizlaziti iz stvarne potrošnje i potreba objekta. U obzir treba uzeti klimatizaciju, bazen, punjenje električnog vozila i druge veće potrošače.

Kada se otvori odgovarajući program, već pripremljen projekt potrebno je samo uskladiti s njegovim konkretnim uvjetima: provjeriti prihvatljive troškove, ispuniti aktualne obrasce i pripremiti završni paket dokumentacije.

Koji su još programi dostupni

FZOEU nije jedini izvor sufinanciranja. Paralelno postoje i lokalni programi, uključujući one u Dalmaciji:

Grad Makarska 2026 — Solarne elektrane na obiteljskim kućama: do 5.000 €, odnosno najviše 400 €/kW. Prijave se zaprimaju do 1. listopada 2026. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Grad Dubrovnik 2026 — Solarne elektrane snage do 10 kW: do 90 % prihvatljivih troškova, najviše 5.000 €. Rok za prijavu je 16. listopada 2026.

Osim toga, FZOEU je najavio poseban poziv za građane koji su solarne elektrane ugradili i pustili u pogon nakon zatvaranja prošlogodišnjeg poziva, a prije objave aktualnog Poziva. Taj se program zasad još samo planira.

Svaki program ima vlastite uvjete vezane uz prijavitelja, objekt, vrijeme nastanka troškova i potrebnu dokumentaciju. Primjerice, u pozivu Grada Dubrovnika izričito je navedeno da se za iste troškove ne mogu dobiti sredstva iz drugih javnih izvora.

Zbog toga nije dovoljno gledati samo maksimalni iznos potpore.

Što se može pripremiti već sada

Za većinu obiteljskih kuća priprema uključuje:

provjeru pravnog statusa nekretnine i vlasništva;

analizu godišnje potrošnje električne energije;

određivanje odgovarajuće snage elektrane i procjenu potrebe za baterijskim sustavom;

pripremu projektne dokumentacije i pravovremeno pokretanje postupka prema HEP ODS-u.

Ako se planira i dizalica topline, dodatno se procjenjuju karakteristike kuće, postojeći sustav grijanja te zahtjevi pojedinog programa vezani uz energetski certifikat i opremu.

Odakle krenuti ako se ne želite sami baviti svom dokumentacijom

Vlasnik kuće ne mora najprije sam proučavati internetske stranice FZOEU-a i HEP ODS-a niti pokušavati razumjeti sve obrasce i administrativne postupke.

Može se odmah obratiti izvođaču koji projektira i ugrađuje takve sustave. Izvođač će zatražiti potrebne podatke o objektu i potrošnji, predložiti odgovarajuće rješenje te objasniti koje dokumente treba dostaviti sam vlasnik.

To je logično i iz formalnog razloga. U programima sufinanciranja u pravilu se zahtijeva da nabavu i ugradnju opreme obavlja izvođač radova. Ako je oprema nabavljena na drugi način, odgovarajući troškovi mogu biti proglašeni neprihvatljivima.

Ako je izvođač ionako potreban za realizaciju projekta, jednostavnije ga je uključiti na samom početku, a ne tek nakon što vlasnik sam pokuša prikupiti svu potrebnu dokumentaciju.

„Kada je zaprimanje prijava već otvoreno, vrijeme se počinje mjeriti u satima, dok projektiranje i postupak s HEP ODS-om mogu trajati tjednima. Zato savjetujemo da se priprema započne unaprijed: sustav treba dimenzionirati prema stvarnim potrebama kuće i pripremiti projektnu dokumentaciju. Kada se otvori odgovarajući poziv, preostaje provjeriti njegove uvjete i nadopuniti dokumentaciju završnim dokumentima“, kaže Mato Ivanković, prokurist tvrtke Soft Energy Systems.

Iskustvo posljednjih programa pokazuje da se, kada je interes velik, zaprimanje prijava može zatvoriti vrlo brzo.

Zato, ako razmišljate o solarnoj elektrani, baterijskom sustavu ili dizalici topline, pripremu projekta ima smisla započeti već sada — bez čekanja na objavu sljedećeg poziva.