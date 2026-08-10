Sudoku zaludio najmlađe Kaštelane: Ljetna radionica postala pravi hit, traži se mjesto više

Logičke mozgalice, smijeh i dobra zabava ovog su ljeta osvojili najmlađe Kaštelane. Radionica "Sudoku", koja se održava u Dječjem odjelu Gradske knjižnice Kaštela u Kaštel Starome, iz susreta u susret okuplja sve veći broj djece, a organizatori je već nazivaju jednim od najvećih hitova ovogodišnjeg programa "Ljeto u GKK". Pod vodstvom iskusnog sudoku majstora Siniše Hrge, uz pomoć Zorice Radunić i Luke Pavičića iz Hrvatskog zagonetaškog saveza, djeca kroz različite vrste zadataka upoznaju svijet logike, zagonetki i mozgalica.

Radionice se održavaju utorkom, a interes među osnovnoškolcima iz Kaštela neprestano raste.

Učenje kroz igru, smijeh i logičke izazove

Sudoku ovdje nije samo ispunjavanje brojki u poznatoj mreži. Polaznici se susreću s različitim vrstama logičkih zadataka i izazova kroz koje na zabavan način razvijaju koncentraciju, kreativnost, snalažljivost i sposobnost logičkog razmišljanja. Posebno oduševljenje među djecom izazivaju manipulativni logički zadaci, koji učenju kroz igru daju dodatnu dinamiku. Upravo je takav pristup jedan od razloga zbog kojih se na svako novo druženje vraća sve više malih zaljubljenika u mozgalice. Uz vršnjake, puno smijeha i stručnu pomoć voditelja, rješavanje zadataka pretvara se u igru i druženje, a istodobno djeca razvijaju vještine koje im mogu koristiti i daleko izvan same radionice.

Počeli ovog ljeta, a već postali najveći hit

Gradska knjižnica Kaštela radionice je pokrenula prvi put ovog ljeta u sklopu projekta "Ljeto u GKK", u suradnji s Hrvatskom Mensom i Hrvatskim zagonetaškim savezom. Kako ističe ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela Renata Dobrić, ni sami organizatori nisu očekivali da će upravo sudoku izazvati toliko zanimanje djece.

"Gradska knjižnica Kaštela je radionice 'Sudoku' pokrenula po prvi put ovog ljeta u sklopu projekta 'Ljeto u GKK' u suradnji s Hrvatskom Mensom i Hrvatskim zagonetaškim savezom, u dogovoru s vrsnim sudoku majstorom Sinišom Hrgom, i ne znajući kako će se ova kreativna radionica pretvoriti u najveći hit ljeta u Gradskoj knjižnici Kaštela. Ovim putem pozivamo sve osnovnoškolce koji vole rješavati zagonetke i logičke izazove da nam se pridruže na interaktivnim radionicama sudokua jer rješavajući različite vrste sudoku zadataka i drugih logičkih mozgalica, djeca na zabavan način razvijaju logičko razmišljanje, koncentraciju, snalažljivost i kreativnost", istaknula je Dobrić.

Novo druženje već u utorak

Sljedeće sudoku druženje održat će se u utorak, 11. kolovoza, u 18 sati u Dječjem odjelu Gradske knjižnice Kaštela u Kaštel Starome, dok je idući termin najavljen za 25. kolovoza. Za sudjelovanje se moguće prijaviti na broj telefona 021 230 172.

Sudeći prema dosadašnjem odazivu, sudoku je ovog ljeta dokazao da logika i zabava itekako mogu ići zajedno, a najmlađi Kaštelani očito su pronašli novi omiljeni način provođenja ljetnih večeri.