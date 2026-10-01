Suđenje za likvidaciju u Rupotinama, vještak pomoću ličinki muhe utvrdio vrijeme zločina!

-Niti jedan patolog ne može vam reći točan dan smrti. Zelena boja koja se pojavila na trbuhu kao dio truležnih promjena nastaje 5-7 dana nakon smrti, a ličinke nije rastu jedan milimetar dnevno, dakle u ovome slučaju je riječ o 6-7 dana jer su toliko milimetara bile duge ličinke muhe... - odgovarao je danas detaljno na pitanja stranaka sudski vještak, patolog Antonio Alujević.

Nastavilo se tako suđenje za zločin koji je šokirao Split, ali i širu javnost zbog svoje brutalnosti: na predjelu Blaće iznad Rupotina u travnju prošle godine pronađeno je napola izgoreno tijelo muškarca! Očevidom je utvrđeno da je ubijen, a onda tijelo odbačeno u derutnim ostacima objekta na padinama Kozjaka i zapaljeno kako bi se prikrili tragovi.

Policija je brzo identificirala žrtvu, a nakon nekoliko dana i uhitila osumnjičeni kojima se danas sudi...

Marko Gilić (45) zvani Brzi optužen je za teško ubojstvo 45-godišnjeg Lovre Vukušića, motivirano bezobzirnom osvetom jer je ovaj navodno bio u vezi s Gilićevom suprugom, a na optuženičkoj klupi je i Igor Dokić (49) koji se tereti za 'obično' ubojstvo, tj. da je pomogao Giliću u rješavanju tijela ubijenog. Prema optužnici, oni su 15. travnja 2025. oko 23,30 sati u stanu u Splitu ubili Vukušića, prerezali mu grkljan! A onda su tijelo žrtve prebacili do napuštenog objekta između Rupotine i Blaca gdje su ga zapalili kako bi prikrili tragove.

Upravo je vremenski okvir bio 'na tapetu' današnjeg ročišta...

-Kazali ste da je smrt mogla nastupiti odmah ili u roku od nekoliko sati. U ovoj drugoj verziji, je li žrtva mogla komunicirati, zvati pomoć, pružiti otpor? - pitao je vještaka Toni Vukičević, branitelj prvookrivljenog Gilića.

-Teško je vjerovati da bi žrtva mogla govoriti ili pružiti aktivni otpor. Obično kod ovakvih ozljeda izgubi svijest, a u par sati iskrvari na smrt, onda ostaju tragovi krvi. - ponudio je objašnjenje Alujević, koji je ostavio mogućnost da su ozljede vrata nastale od noža ili žice, nekakve sajle, kao i da je smrtonosne ozljede ubojica mogao zadati stojeći sprijeda ili straga u odnosu na žrtvu.

Također smatra je ozljeda mogla nastati jednim potezom jedne osobe.

Posebno je Gilića zanimalo jesu li ličinke mogle nastati prije spaljivanja tijela, što je decidirano vještak otklonio. Očigledno obrana ide na 'pomicanje' vremena smrti, jer se palež tijela mogla dogoditi neko vrijeme nakon samog ubojstva, a onda pojava ličinki nema toliku preciznost u utvrđivanju vremena samog ubojstva. Jer je koju minutu ranije također definitivno utvrđeno da je tijelo zapaljeno nakon smrti - kako je pojasnio patolog Alujević, u dišnim putevima nije bilo gareži te još bitnije, u krvi nije bilo ugljičnog monoksida te krv nije bila 'kričavo crvene boje'.

Gilić je po običaju (iako se danas držao pristojno, priznao mu je to i sudac uz opasku 'tako treba biti svaki put') imao što za reći po pitanju prijedloga za daljnji tijek postupka.

Predložio je naime ispitivanje nekolicine policajaca, djelatnika MUP-a koji su radili na očevidu te drugim radnjama tijekom istrage slučaja.

-Koji je razlog, na koje okolnosti ih želite zvati? - pitao ga je sudac, nakon što ih je optuženi poimence nabrojao.

-Zbog nezakonitog postupanja i namještanja dokaza! - kao iz topa odgovorio je prvookrivljeni.

Nije baš bio najsretniji niti činjenicom da će se na idućem ročištu pregledavati snimke video-nadzora s okolnih kamera, jer je među dokazima 'samo ono što odgovara policiji, nema cjelovite snimke od 15. do 17. travnja', prosvjedovao je Gilić. Uzalud, hladno je konstatirao predsjednik vijeća kako su mu dostupne iste snimke kao i sudu, kako su to jedine relevantne snimke...

Pobunio se 'usitno' Gilić i kod odabira datuma za iduće ročište.

-Onda kraj studenog, 30. 11. u podne? - zaključio je ročište sudac nakon kratkih konzultacija s prisutnima oko odgovarajućeg termina.

-Nije moglo prije? - gotovo je zavapio Brzi, kojem se očigledno žuri dokazati nevinost.

-Da se niste žalili na moju raniju odluku o suđenju zatvorenom za javnost, mogli smo i ranije, ali ovako predmet mora ići na Visoki kazni sud, valjda će se vratiti do kraja studenog... - sve mu je fino obrazloženo.

Naizgled zadovoljan današnjim tijekom ročišta, Gilić se uz osmijeh i konstataciju 'meni teče radni staž' složio sa sucem.