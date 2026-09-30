Suđenje za likvidaciju na Brdima i spaljivanje tijela u Rupotinama: Brzi je govorio 'Vidit će on!'

Dosta je nervozan danas bio Marko Gilić (45) pred splitskim Županijskim sudom, povisio je ton i nerazgovjetno prosvjedovao, uspjelo se tek razabrati kako govori da su mu 'uskraćena prava' jer je htio 'sučeljavanje sa svjedokom', a nije mu ni sudac Dinko Mešin dopuštao da postavlja pitanja kako hoće... Zna se kakva forma pitanja mora biti pred sudom, ne smiju unaprijed objašnjavati što se u odgovoru očekuje od svjedoka. Posebno je zanimljivo bilo što se drugookrivljeni Igor Dokić (49) u jednom trenutku ponudio kao svojevrsni stručni sudski tumač koji bi u Gilićevo ime formulirao pitanja...

Nastavilo se tako suđenje Giliću zvanom Brzi optuženom za teško ubojstvo 45-godišnjeg Lovre Vukušića, motivirano bezobzirnom osvetom jer je navodno bio u vezi s Gilićevom suprugom, a na optuženičkoj klupi je i Dokić koji se tereti za 'obično' ubojstvo, tj. da je pomogao Giliću u rješavanju tijela ubijenog. Prema optužnici, stavlja im se na teret da su 15. travnja 2025. oko 23,30 sati u stanu u Splitu ubili Vukušića, doslovno ga zaklali. A onda su dva dana kasnije tijelo žrtve prebacili do napuštenog objekta između Rupotine i Blaca gdje su ga zapalili kako bi prikrili tragove! No, samo koji dan kasnije posmrtne ostatke pronašli su šetači te obavijestili policiju, a istražitelji su brzo identificirali ubijenog...

O događajima prije ubojstva

Samo je jedan svjedok danas pristigao, M.K. je kao prijatelj ili poznanik i optuženih i žrtve dao svoje svjedočenje događaja prije ubojstva.

- Lovro i Gilić su bili prijatelji, kao kod svih prijateljstava događale su se nesuglasice, ali ništa ozbiljno. Par dana nakon što je Gilić izašao iz zatvora govorio je nešto pogrdno o Vukušiću, 'vidit će on!'... Sve je to bilo standardno. Viđao sam i Dokića kad smo svi skupa bili u Vukušićevim apartmanima na Visokoj. - kazao je između ostalog svjedok, kojeg se pak Dokić nikako nije mogao sjetiti pa je propitivao u kojim okolnostima su se vidjeli u tom stanu.

Svjedok je kazao kako se potukao s Vukušićem par dana prije nego je Gilić izašao iz zatvora (gdje je boravio zbog sasvim drugog slučaja) 'jer ga je Lovre optužio da mu je s Anom, Gilićevom suprugom, ukrao neke novce 'što nije bila istina'.

Pitanja i primjedbe

Tu je došlo do malih problema jer je Gilić imao pregršt pitanja i primjedbi, a kako to nije izveo na sudu prihvatljiv način, upozorio ga je sudac da se smiri ili će ga udaljiti iz sudnice!

Svjedok je ostao pri svom iskazu tijekom istrage, u kojem je kazao kako mu je Gilićeva supruga kazala da će Vukušić imati problema kad Gilić izađe iz zatvora. A što je posebno važno za cijeli slučaj.

Suđenje se nastavlja sutra ispitivanjem sudskog vještaka patologa. Branitelj prvookrivljenog je na prethodnim ročištima zatražio da suđenje bude zatvoreno za javnost zbog intimnih, obiteljskih detalja koja bi se mogla čuti tijekom pojedinih svjedočenja. Taj zahtjev je samo djelomično prihvaćen pa javnost može biti prisutna na ročištima koja neće imati takav sadržaj.