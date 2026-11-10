Suđenje vozaču Tesle: 'Bolje bi bilo da nisam izašao, vidio sam gospođu ispod stražnjeg kotača...'

- Sve je bilo normalno do trenutka kada je izgubio kontrolu nad automobilom, sjedio sam straga i brojke brzine su bile između 80 i 100 km/h. - kazao je između ostalog svjedok, putnik u Tesli model Plaid S, na suđenju Dinu Klariću (34) koji je vozio snažno električno vozilo daleko brže od dozvoljenog - u svibnju prošle godine je izazvao prometnu nesreću kod zgrade sunčanog sata u Splitu u kojoj je poginula 67-godišnja pješakinja!

Svjedok je dodao da se vozač htio prestrojiti jer su dva automobila bila ispred njih u Ulici slobode, no tada je izgubio kontrolu...

- Počeli smo se okretati, prevrnuli smo se na bok pa na krov. Kada sam izašao, auto je bio na kotačima. Bolje bi bilo da nisam izašao. Vidio sam gospođu ispod stražnjeg desnog kotača, zvali smo ljude da dignemo auto, a jedna je djevojka rekla da ništa ne diramo. - prepričao je sjećanje na tragediju svjedok.

Suvozač u Tesli se zapravo našao slučajno, prebacili su ga iz Sjeverne luke po piće na benzinsku. Kako je točno došlo do nesreće nije vidio jer se upravo okrenuo prema putniku na stražnjem sjedalu. Samo zna da su se odjednom zavrtjeti...

- Vidio sam žutu ogradu, krov me udario u lopaticu. Prošlo mi je kroz glavu da je to zadnje što ću vidjeti. Izašao sam iz auta, Dino je rekao da je žena poginula. Došla je policija, testirali su nas, poslije su nas vodili i u bolnicu. Dino je stalno govorio da mu je žao što on nije poginuo. Policajci su mi rekli da sam se našao na krivom mjestu u krivom trenutku. - svjedočio je suvozač iz Tesle.

Vozačica Twinga kojeg je Tesla u prevrtanju doslovno preletjela je također došla na sud. Čekala je na semaforu da se upali zeleno svjetlo, u smjeru juga, kad je čula 'krš i lom'. Dio je udario i u stražnji dio njenog automobila, a kad se sve stopalo, vozač automobila do njenog je izašao vidjeti što se dogodilo. Kad se vratio, samo je rekao sinu da ne izlazi. - posvjedočila je žena.

Pred splitskim županijskim sudom došli su sin i kćer tragično nastradale pješakinje koji ne žele čuti okrivljenog niti njegovu ispriku jer smatraju da 'sada nema smisla'. Zainteresirani su za kazneni progon.

Suđenje zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom nastavlja se u siječnju saslušanjem sudskog vještaka prometne struke, što će biti posebno interesantno jer branitelj optuženog ide u smjeru utvrđivanja mogućih tehničkih problema. A zbog kojih je, drži obrana, Tesla ubrzala u par stotina metara do brzine značajno više od ograničenja pri kojoj je vozač izgubio kontrolu nad automobilom.