Suđenje nekadašnjem gradonačelniku Dubrovnika u aferi Revelin došlo do kraja, ali uzalud! Sad sve ispočetka..,

Sjećate li se još suđenja bivšem dubrovačkom gradonačelniku Andri Vlahušiću? Ne postupka u aferi Šipan, već nešto friškijeg slučaja, onog u aferi Revelin? E, ako ste mislili da je suđenje brzo kraju, grdno ste se prevarili!

Makar niste vi poštovani čitatelji ništa krivi, stekao se dojam kako bi nakon finog broja održanih ročišta slučaj mogao završiti u prije ljeta nekom presudicom... Ali avaj, Vlahušiću je pozlilo, zadržan je bio na Odjelu kardiologije splitske bolnice, nekadašnji ministar zdravstva u trećesiječanjskoj vladi RH ima ozbiljne probleme s krvožilnim sustavom.

Što u tom trenutku nije baš naišlo na razumijevanje uredujućeg suca Županijskog suda u Splitu Dinka Mešina, koji je čak zaprijetio privođenjem, ako bude potrebno. Treba i njega razumjeti, trebale su se uzeti obrane okrivljenih (što je nekoliko puta odgađano zbog zdravstvenog stanja prvookrivljenog) završne riječi i objaviti presuda na suđenju koje je krenulo 2020. godine...

Vlahušića se tereti za pogodovanje

Uglavnom, cijela ta situacija nije najbolje 'legla' USKOK-ovim optuženicima pa su zatražili izuzeće suca Mešina. To je predsjednik splitskog suda prihvatio, predmet je dodijeljen sutkinji Ivani Kanaet Samardžić, ali okrivljenici su zatražili i delegaciju postupka na neki drugi županijski sud, smatraju da u Splitu neće više moći dobiti pošteno suđenje... I sad je cijeli spis na Visokom kaznenom sudu u Zagrebu na odlučivanju. Tek nakon njihove odluke postupak može ponovno krenuti ispočetka! U Splitu ili negdje drugdje praktički je svejedno.

Riječ je o slučaju po USKOK-ovoj optužnici za slučaj "Revelin" iz 2015. godine, a za događaje od sredine 2010. do kraja 2014. godine. Vlahušića se tereti za pogodovanje ugostitelju Lukši Frankoviću i štetu u gradskoj blagajni većoj od tri milijuna kuna (što je iznos nepripadajuće koristi Frankovićeva obrta), navodno je između ostalog dao u zakup puno veći prostor tvrđave Revelin nego što je to bilo predviđeno ugovorom o zakupu.