Sudarila se tri auta u Zagori. Ozlijeđene osobe prevoze se u splitsku bolnicu

U subotu, 10. listopada 2026. godine, oko 18.10 sati u Brnazama kod Sinja dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri osobna vozila.

Kako su izvijestili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u nesreći ima ozlijeđenih osoba koje se prevoze u splitsku bolnicu radi pružanja liječničke pomoći.

Ozlijeđeno je šest osoba, ali nije nam poznata težina njihovih ozljeda.

Promet se odvija naizmjenično, policija upozorava vozače

Zbog prometne nesreće otežano je prometovanje državnom cestom D1 na dionici između Brnaza i Kukuzovca.

„Na državnoj cesti D1 od Brnaza do Kukuzovca promet se odvija naizmjenično jednim kolničkim trakom, radi čega upozoravamo vozače koji prometuju ovom dionicom ceste D1 da smanje brzinu i povećaju oprez”, poručili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Vozačima koji se kreću ovom prometnicom savjetuje se dodatan oprez, prilagodba brzine uvjetima na cesti te poštivanje uputa policijskih službenika.

Okolnosti prometne nesreće zasad nisu poznate, a više informacija očekuje se nakon policijskog postupanja.