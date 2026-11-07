Sudar, zaglavljeni kamion, požari i spašavanje na moru: Vatrogasci imali pune ruke posla

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 6. studenoga u 6 sati do 7. studenoga u 6 sati na području županije zabilježeno je ukupno devet vatrogasnih intervencija.

Splitski vatrogasci prvi su put intervenirali u 8.52 sati, kada je na križanju Puta Supavla i Zrinsko-frankopanske ulice došlo do sudara dvaju vozila. Na mjesto nesreće upućeno je šest vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Split s dva vozila.

Već u 9.10 sati uslijedila je znatno drukčija intervencija. Dvojica vatrogasaca pozvana su u Hercegovačku ulicu kako bi pomogla pri skidanju prstena s prsta ruke.

Nije prošlo ni sat vremena, a stigao je novi poziv. U Šoltanskoj ulici kamion je zapeo u garaži pa je za njegovo izvlačenje bilo potrebno angažirati pet vatrogasaca s dva vozila.

No, tu nije bio kraj intervencijama zbog zaglavljenog prstenja. Vatrogasci su istim povodom još dvaput pozvani u Objedinjeni hitni bolnički prijam KBC-a Split na Firulama, prvi put u 16.11, a drugi u 22 sata. U oba slučaja intervenirala su po dvojica vatrogasaca s jednim vozilom.

Kod Biševa spašavali brod, u Makarskoj gorjelo 500 četvornih metara raslinja

Posla je bilo i izvan Splita. U 13.45 sati na području Maovica izbio je manji požar trave, koji su gasili pripadnici DVD-a Vrlika.

Jedna od značajnijih intervencija zabilježena je u 15.55 sati na području Biševa, gdje je bilo potrebno spašavati brod. Na teren su upućeni pripadnici DVD-a Komiža, i to devet vatrogasaca s dva vozila i čak tri plovila. U izvješću nisu navedene dodatne okolnosti događaja ni ishod spašavanja.

Vatrogasci su potom imali posla i s požarima otvorenog prostora. U 16.40 sati zabilježen je požar trave u Glavicama, na koji su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Sinj.

Samo nekoliko minuta poslije, u 16.46 sati, evidentiran je požar u Makarskoj. Vatra je zahvatila oko 500 četvornih metara trave i niskog raslinja, a u gašenju je sudjelovalo pet vatrogasaca JVP-a Makarska s dva vozila. Požar je u potpunosti ugašen u 17.10 sati.

Uz navedene intervencije, pripadnici DVD-a Split u 11 sati sudjelovali su u vježbi gašenja požara i evakuacije u Osnovnoj školi Marjan, u Ulici Ljudevita Gaja. U vježbi su sudjelovala trojica vatrogasaca s jednim vozilom.

Podaci su objavljeni u redovitom izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split.