Sudar za sudarom u Splitu: Pet vozila sudjelovalo u dvije prometne nesreće

U Splitu su se večeras, u razmaku od samo deset minuta, dogodile dvije prometne nesreće u kojima je sudjelovalo ukupno pet vozila.

Prva nesreća zabilježena je u 18.55 sati na raskrižju Dubrovačke ulice i Mažuranićeva šetališta, gdje su se sudarila dva osobna vozila.

Samo deset minuta poslije, u 19.05 sati, došlo je do još jednog sudara, ovoga puta u Vukovarskoj ulici. U toj prometnoj nesreći sudjelovala su tri vozila.

Prema dostupnim informacijama, u nesreći u Vukovarskoj ulici nitko od sudionika nije zatražio liječničku pomoć.

Za sada nema dodatnih informacija o eventualno ozlijeđenim osobama u prvoj nesreći, kao ni o okolnostima koje su dovele do sudara.