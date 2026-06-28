Sudar na ulazu u Trogir: Nakon nesreće nastala velika gužva

Na ulazu u Trogir danas je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.

Prema prizoru s mjesta događaja, na vozilima je nastala materijalna šteta, a nakon sudara na tom dijelu prometnice stvorila se gužva. Promet se odvija otežano, zbog čega se vozačima savjetuje dodatan oprez i strpljenje.

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Očekuju se informacije policije

Kako doznajemo od Policijske uprave splitsko-dalmatinske, jedna osoba je ozlijeđena te je prebačena u bolnicu.

Zbog prometne gužve koja je nastala nakon sudara, vozačima se preporučuje da, ako mogu, koriste alternativne pravce ili se naoružaju strpljenjem do normalizacije prometa.