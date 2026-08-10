Sudar na parkiralištu u Trogiru: 'Dama' skrivila nesreću, a onda odbila test na droge

Dvadeset deetogodišnjakinja završila je u pritvoru nakon prometne nesreće na trogirskom području, a tijekom postupanja utvrđeno je da je vozila unatoč ukinutoj vozačkoj dozvoli, odbila testiranje na droge te kod sebe imala marihuanu.

Prometna nesreća dogodila se u subotu, 8. kolovoza, oko 18.19 sati na parkiralištu trgovačkog centra na području Trogira.

Vozačica je prilikom pokušaja polukružnog okretanja unatrag udarila u drugo osobno vozilo, pri čemu je nastala materijalna šteta.

Nakon nesreće utvrđeno je da je automobilom upravljala iako joj je vozačka dozvola prethodno ukinuta. Također je odbila zahtjev policijskog službenika da se podvrgne testiranju na prisutnost droga u organizmu.

Tijekom postupanja kod nje je pronađena i marihuana.

S obzirom na to da je riječ o osobi koja je već ranije evidentirana zbog prometnih prekršaja, nadležnom sudu predloženo je određivanje zadržavanja, kazna zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna te zabrana upravljanja vozilom na 12 mjeseci.

Sud je 29-godišnjakinji odredio zadržavanje u trajanju od deset dana.