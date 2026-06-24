Sudar na jednom od najprometnijih splitskih raskrižja, jedna osoba ozlijeđena

Prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila dogodila se u srijedu u 19.25 sati na raskrižju Osječke i Vukovarske ulice.

Na mjesto događaja upućene su hitne službe, a prema prvim informacijama jedna je osoba zatražila liječničku pomoć. Težina ozljeda zasad nije poznata.

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Zbog nesreće je promet na tom dijelu grada bio otežan te su policijski službenici provodili fizičku regulaciju prometa kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje prometa i pristup žurnih službi.

Na mjestu događaja bit će obavljen očevid kojim će se utvrditi okolnosti i uzrok prometne nesreće.