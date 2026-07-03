Sudar na autocesti kod Sitnog Donjeg: Putnik teško ozlijeđen, dijete prošlo s lakšim ozljedama

Jučer, 2. srpnja oko 13 sati na autocesti A1 kod mjesta Sitno Donje dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe ozlijeđene.

Prometna nesreća dogodila se tako što 39-godišnja državljanka Belgije, upravljajući osobnim automobilom belgijskih nacionalnih oznaka, ulaskom u lijevi pregledni zavoj nije prilagodila brzinu kretanja vozila, uslijed čega je pri kočenju prednjim dijelom vozila udarila u stražnji dio teretnog vozila zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 64-godišnjak.

U Općoj bolnici u Šibeniku 31-godišnjem putniku iz osobnog automobila konstatirane su teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju, dok su djetetu iz istog vozila u KBC-u Split konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 39-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.