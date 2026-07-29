Sudar dvaju automobila u Solinu: Ozlijeđena 39-godišnja žena

U utorak, 28. srpnja oko 22 sata, na raskrižju Matoševe ulice i Ulice Petra Krešimira IV. u Solinu dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji su obavili očevid i utvrdili okolnosti nesreće.

U sudaru je ozlijeđena 39-godišnja žena, koja je prevezena u splitsku bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Liječnici su joj utvrdili lakše tjelesne ozljede.

Policija je protiv 21-godišnjeg vozača osobnog automobila, koji je izazvao prometnu nesreću, poduzela zakonom propisane mjere te ga sankcionirala sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.