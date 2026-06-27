Sudar automobila i motocikla na Hvaru: Jedna osoba prevezena u bolnicu

U subotu poslijepodne, u 15:12 sati, na području Svete Nedjelje na otoku Hvaru dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Motociklistu pružena liječnička pomoć

Prema prvim informacijama iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, nakon sudara je jedna osoba prevezena na pružanje liječničke pomoći. Za sada nisu poznate okolnosti koje su dovele do nesreće, kao ni težina ozljeda osobe koja je prevezena na liječničku obradu.

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Više informacija uskoro

Očevidom bi se trebale utvrditi sve okolnosti ove prometne nesreće. Više informacija bit će poznato nakon službenog izvješća nadležnih službi.