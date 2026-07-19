Sudar automobila i motocikla kod Trogira: Putnik prevezen u bolnicu, stvorila se velika gužva

U Planom, na području Policijske postaje Trogir, večeras se dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl. Kako su nam otkrili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, dojavu o nesreći zaprimili su oko 20.10 sati.

Ozlijeđen putnik na motociklu

Jedna osoba prevezena je na pružanje liječničke pomoći, a riječ je o putniku koji se nalazio na motociklu.

Iz policije navode kako zasad nemaju informacije o težini zadobivenih ozljeda. Zbog prometne nesreće i policijskog postupanja na tom području stvorila se velika prometna gužva, a vozačima se savjetuje dodatan oprez i strpljenje.

Na mjestu događaja policijski službenici obavili su očevid, kojim će se utvrditi sve okolnosti sudara.