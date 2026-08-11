Sudačka komisija presudila o spornim situacijama na Poljudu

Sudačka komisija HNS-a a na čelu s Bertrandom Layecom objavila je analizu situacija iz 2. kola HNL-a. Ukupno su izdvojili tri situacije, jednu s utakmice Lokomotive i Gorice, te dvije s poljudskog ogleda Hajduka i Istre 1961.

Situacija br. 1: LOKOMOTIVA - GORICA (sudac Škobić, 45. + 1 minuta): nesportsko ponašanje

Nakon konfrontacije između dvojice suparničkih igrača, igrača Lokomotive s brojem 8 i igrača Gorice s brojem 24, sudac je ispravno opomenuo obojicu igrača. Nakon toga je igrač Lokomotive s brojem 8 prišao sucu s leđa i povukao ga za dres.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): Zaštita imidža nogometa i autoriteta suca treba biti apsolutni prioritet. Nedostatak poštovanja službene osobe dodirivanjem ili povlačenjem za dres nije prihvatljiv i takvim se činom dovodi u pitanje autoritet suca. Samo kapetan momčadi može komunicirati tijekom utakmice sa sucem kako bi od njega zatražio objašnjenje ključnih odluka.

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca neće tolerirati ovakvo ponašanje igrača. Igrač Lokomotive s brojem 8 trebao je biti isključen zbog nepoštovanja službene osobe nakon što je nekoliko sekundi prije bio opomenut. Budući da sudac nije shvatio ozbiljnost igračeve akcije (povlačenje za dres s leđa), Komisija nogometnih sudaca preferira VAR intervenciju ili, kako je predviđeno VAR protokolom, da sudac sam zatraži pregled snimke. Komisija nogometnih sudaca podsjeća sve dionike da su autoritet suca i poštovanje prema njemu ključni te da svako neprimjereno ponašanje prema službenoj osobi treba biti strogo kažnjeno.

Situacija br. 2: HAJDUK - ISTRA 1961 (sudac Erceg, 63. minuta): kazneni udarac

Nakon udarca iz kuta vratar Hajduka ne uspijeva kontrolirati loptu te se ona odbija od tla. U tom trenutku napadač Istre 1961 s brojem 8 pokušava udariti loptu lijevom nogom prema vratima. Istodobno, vratar desnom rukom dodiruje napadačevu potkoljenicu (list).

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): Vratar je očito dodirnuo napadačevu potkoljenicu (list) dok je pokušavao uhvatiti loptu. Dodiru na potkoljenicu nedostajalo je intenziteta i, sudeći prema snimci, nemoguće je utvrditi njegov utjecaj na napadača ili na pokret njegove lijeve noge.

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca ne smatra sučevu odluku očitom pogreškom zbog čega Komisija nogometnih sudaca podržava odluku da VAR ne intervenira.

Situacija br. 3: HAJDUK - ISTRA 1961 (sudac Erceg, 89. minuta): kazneni udarac

Tijekom dugog dodavanja igrača Istre 1961 s lijeve strane, branič Hajduka bio je u borbi za loptu sa suparničkim igračem unutar vlastitog kaznenog prostora. Prilikom skoka branič, s namjerom da glavom udari loptu, postavlja ruke ispred suparnika i ostvaruje kontakt s licem napadača.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): Prilikom skoka branič skače više od napadača i pokušava glavom udariti loptu, međutim lijevi lakat koristi nepropisno i pretjerano udarajući u glavu napadača pri čemu u konačnici nije niti odigrao/dodirnuo loptu.

Očekivana odluka: Unatoč činjenici da je branič pokušao odigrati loptu glavom, Komisija nogometnih sudaca opisani kontakt tj. incident smatra nepromišljenim udarcem laktom. Branič mora kontrolirati pokrete ruku u skladu sa sigurnošću suparnika. Komisija nogometnih sudaca očekuje dosuđivanje kaznenog udarca i opomenu (žuti karton) za braniča Hajduka, a VAR je trebao intervenirati kako bi sucu preporučio ponovni pregled situacije.