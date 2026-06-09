Sud zaustavio preokret u stečaju Konstruktora! Propala prodaja zgrade u centru Splita, radnici tvrde: "Zadnja faza pljačke"

Trgovački sud u Splitu donio je 1. lipnja 2026. rješenje kojim se ukidaju odluke skupštine vjerovnika Konstruktor-inženjeringa d.d. u stečaju, donesene 22. svibnja ove godine. Sud je ocijenio da su odluke protivne zajedničkom interesu vjerovnika, među kojima su i bivši radnici nekadašnjeg građevinskog diva. Među ukinutim odlukama nalazi se i ona kojom je prihvaćena ponuda tvrtke Central Square d.o.o. Split za kupnju aneksa upravne zgrade u Svačićevoj 4, u samom centru Splita, za iznos od 1.194.000 eura. Sud je ukinuo i odluke kojima se stečajnog upravitelja upućivalo na povlačenje ili priznanje tužbenih zahtjeva u više parničnih postupaka, na sudsku nagodbu s odvjetnicom Marijom Jerončić Mandić, ukidanje Odbora vjerovnika te raskid ugovora s odvjetnicom Julijom Vladušić.

Vrijedna nekretnina uz HNK bila bi prodana bez javnog nadmetanja

U središtu spora nalazi se aneks upravne zgrade Konstruktor-inženjeringa u Svačićevoj ulici. Riječ je, prema sudskom rješenju, o poslovnoj nekretnini na izrazito atraktivnoj lokaciji u centru Splita, neposredno uz zgradu Hrvatskog narodnog kazališta. Sud navodi da je riječ o jednoj od vrjednijih preostalih nekretnina u stečajnoj masi.

Procjembeni elaborat iz studenoga 2025. vrijednost aneksa procijenio je na 1.592.000 eura za 410,50 kvadrata neto korisne površine, i to već uz umanjenje zbog činjenice da nekretnina nije etažirana i da se radi o izvanknjižnom vlasništvu. Na skupštini je, međutim, prihvaćena neposredna ponuda Central Squarea od 1.194.000 eura, bez javnog nadmetanja.

Sud je pritom posebno uzeo u obzir da, prema navodima stečajnog upravitelja, za nekretninu postoji interes i drugih potencijalnih kupaca, uključujući Hrvatsko narodno kazalište u Splitu. Stečajni upravitelj predlagao je prodaju putem FINA-e, po početnoj cijeni uvećanoj za 25 posto u odnosu na procijenjenu vrijednost. U rješenju se navodi da sud nije ocjenjivao samo formalnu većinu kojom su odluke donesene, nego i njihov sadržaj, gospodarske posljedice i utjecaj na stečajnu masu. Zaključak suda je da odluke moraju služiti očuvanju, povećanju i unovčenju stečajne mase radi što većeg namirenja svih vjerovnika, a ne interesima pojedinih skupina. Sud je naveo i da su u stečaju pravomoćno utvrđene tražbine vjerovnika prvog višeg isplatnog reda u iznosu od 24.934.587,77 eura, odnosno 24.883.662,95 eura nakon djelomične isplate. Tražbine drugog višeg isplatnog reda utvrđene su u iznosu od 109.365.500,85 eura, dok su vjerovnici prvog višeg isplatnog reda dosad namireni za približno 22,3 posto.

Povlačenje tužbi moglo je zaustaviti postupke koji bi povećali stečajnu masu

Posebno osjetljiv dio ukinutih odluka odnosi se na parnične postupke kojima Konstruktor-inženjering u stečaju pobija ranije pravne radnje vezane uz prodaju etaža i drugih vrijednih nekretnina. Sud navodi da ti postupci nisu pravomoćno okončani te da se u njima još provode dokazi o tržišnoj vrijednosti nekretnina i stvarnoj isplati kupoprodajnih cijena.

Sud smatra da bi odustajanje od tih postupaka prije pravomoćnog završetka predstavljalo preuranjeno odricanje od potencijalno vrijednih prava stečajne mase. Drugim riječima, eventualni uspjeh u tim postupcima mogao bi povećati stečajnu masu i otvoriti mogućnost dodatnog namirenja vjerovnika, posebno bivših radnika.

Vjerovnici upozoravaju na "glasački inženjering"

U dostavljenom priopćenju oštećeni vjerovnici tvrde da je riječ o pokušaju obezvrjeđivanja stečajne imovine i izigravanja bivših radnika i države. Posebno ističu ugovor o cesiji od 16. svibnja 2026., prema kojem je Selo i grad j.d.o.o. od ranijeg vjerovnika Inter S.T.E.E.L. d.o.o. stekao tražbinu plaćenu 100.000 eura, svega nekoliko dana prije skupštine vjerovnika.

Prema priopćenju, vjerovnici smatraju da je cilj bio ovladavanje glasovima na skupštini vjerovnika. U istom dokumentu tvrde i da su se uoči skupštine pojedini vjerovnici priklonili skupini koju su zastupali odvjetnici Tomislav Krka i Mario Majić, dok su bivši radnici i dio vjerovnika odmah nakon donošenja odluka zatražili njihovo ukidanje. Jedna od najvažnijih ukinutih odluka bila je i ona o ukidanju Odbora vjerovnika. Sud je naglasio da se radi o iznimno složenom i dugotrajnom stečajnom postupku u kojem se vode brojni parnični i zemljišnoknjižni postupci znatne vrijednosti. Upravo zato je ocijenio da je kontinuitet rada Odbora vjerovnika važan instrument nadzora nad upravljanjem stečajnom masom.

Sud je posebno istaknuo da su u Odboru vjerovnika zastupljeni i predstavnici bivših radnika, čija mogućnost daljnjeg namirenja ovisi o očuvanju i mogućem povećanju stečajne mase.

Radnici poručuju: "Nećemo šutjeti"

Oštećeni vjerovnici u priopćenju poručuju da je sud "ovoga puta stao u zaštitu zakona i malih ljudi", ali očekuju da će se bitka nastaviti pred Visokim trgovačkim sudom u Zagrebu. Pozivaju i nadležne institucije da ispitaju tijek novca i transakcije kojima se, prema njihovim tvrdnjama, pokušalo ovladati stečajnim postupkom.

Stečaj Konstruktor-inženjeringa, nekada jedne od najvećih građevinskih tvrtki u Hrvatskoj, traje od 2017. godine. Tvrtka je nekoć zapošljavala više od tisuću radnika, a stečajni postupak i dalje se vrti oko ključnog pitanja: hoće li preostala imovina biti unovčena na način koji će omogućiti veće namirenje radnika i vjerovnika – ili će godine sudskih sporova završiti novim razočaranjem.