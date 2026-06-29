Sud poništio rješenje Ministarstva: Aspira tvrdi da je postupak bio nezakonit

Veleučilište Aspira priopćilo je da je zaprimilo presudu Upravnog suda u Splitu kojom se poništava rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o uskrati dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

Kako navode iz Aspire, presuda je pravomoćna i protiv nje nije dopuštena žalba. Sud je, ističu, utvrdio da osporeno rješenje nije doneseno na zakonit način te da prilikom odlučivanja nisu na odgovarajući način razmotrene i ocijenjene okolnosti i argumenti na koje je Veleučilište Aspira upozoravalo. Iz Veleučilišta Aspira poručuju kako tijekom ovog postupka nije zanemariva šteta koja je, prema njihovim riječima, nanesena ustanovi, studentima, zaposlenicima i suradnicima.

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"Nije zanemariva činjenica da je tijekom ovog postupka Veleučilištu Aspira, njegovim studentima, zaposlenicima i suradnicima nanesena značajna šteta, narušavanjem ugleda i povjerenja koje smo gradili godinama. Vjerujemo da će ova sudska odluka pridonijeti objektivnom sagledavanju cijelog slučaja te vraćanju povjerenja javnosti", poručili su iz Aspire.

Aspira: "Na naše primjedbe nitko nije reagirao do suda"

U priopćenju tvrde i kako su ranije upozoravali na nepravilnosti u postupku, među ostalim i na činjenicu da su, kako navode, njihov rad ocjenjivali djelatnici konkurentskih visokih učilišta. "Iako smo ukazivali na činjenicu kako nije normalno da naš rad, ili rad bilo kojeg visokog učilišta, ocjenjuju djelatnici konkurentskih visokih učilišta, a koja su se nakon što se nama pokušala ukinuti dopusnica javila da su spremna preuzeti naše studente, na isto nitko nije reagirao sve do suda koji je jasno utvrdio kako je postupak proveden nezakonito", navode iz Veleučilišta Aspira.

Dodaju kako je to, prema njihovim tvrdnjama, samo jedna od nepravilnosti navedenih u tužbi. "Ističemo kako je to samo jedna od mnogih nezakonitosti navedenih u našoj tužbi, a iste su preopsežne za navođenje, ali jasno dokazuju brojne nepravilnosti u postupku", stoji u priopćenju.

Očekuju novi postupak u skladu sa zakonom

Iz Aspire naglašavaju kako je reakreditacija redovita zakonska obveza koju prolaze sve visokoškolske institucije u Republici Hrvatskoj. Od idućeg postupka, poručuju, očekuju dosljednu primjenu zakona, poštivanje načela nepristranosti i jednakog postupanja te donošenje odluke utemeljene isključivo na činjenicama i relevantnim dokazima.

Na kraju su zahvalili studentima, alumnijima, zaposlenicima, nastavnicima, partnerima, poslodavcima i građanima koji su im, kako navode, tijekom cijelog razdoblja pružali podršku i povjerenje.