Sud odredio 15 dana zatvora pijanom vozaču iz Trogira

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana 46-godišnjaku prema kojem su u nedjelju, 7. lipnja 2026.godine postupali policijski službenici Policijske postaje Trogir tijekom kontrole prometa.

Policijski službenici zaustavili su vozilo marke Mercedes kojim je upravljao i utvrdili da je 46-godišnjak u alkoholiziranom stanju. Izmjeren mu je koncentracija alkohola u organizmu od 2,25 g/kg. Uhićen je i u žurnom postupku odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje radi mogućnosti ponavljanja prekršaja te da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud je donio odluku kojom ga je proglasio krivim i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 15 dana s obzirom na to da je ranije nepravomoćno prekršajno kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a što očito nije dovelo do promjene ponašanja i nije ga otklonilo od činjenja daljnjih prekršaja. Također, s obzirom na to da je vožnja pod utjecajem alkohola jedan od najtežih prekršaja, a koncentracija alkohola je bila znatna, sud mu je izrekao i zaštitnu mjeru zabrane korištenja vozačke dozvole na području Republike Hrvatske u trajanju od šest mjeseci.

S obzirom da mu je odlukom suda određeno zadržavanje, policijski službenici su ga nakon dovršetka postupka predali u zatvor.