Sud ipak potvrdio optužnicu protiv Derifaj zbog Thompsonove terase na Žnjanu

Sudosko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga. Tereti ih se zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom, a stanari zajedničkim krovom zgrade na splitskom Žnjanu, piše 24sata.

Slučaj iz kolovoza 2021.

Optužnica se odnosi na događaj iz kolovoza 2021. godine, kada je novinarska ekipa RTL-ove emisije "Potraga", koju su činili Derifaj i Janjić, u pratnji predstavnika stanara Miodraga snimala prilog o imovinsko-pravnom sporu. Stanari tvrde da je Thompson nezakonito prisvojio krov zgrade i zabranio im pristup, dok pjevač ustraje na tome da je terasa njegovo vlasništvo.

Obrat u sudskom postupku

Potvrda optužnice predstavlja obrat u postupku jer je ranije isti sud odbio kazneni nalog koji je Državno odvjetništvo priložilo uz optužnicu. DORH je tim nalogom za sve troje tražio zatvorsku kaznu od četiri mjeseca, uvjetno na godinu dana. Sud je tada bio zaključio kako optužnica ne pruža dovoljno osnova za donošenje takve odluke te je predmet uputio na daljnje razmatranje optužnom vijeću, ne odlučujući o krivnji.

Reakcije na podizanje optužnice

Optužnica je podignuta nakon što je Thompson podnio kaznenu prijavu protiv novinarke i još dvije osobe zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Hrvatsko novinarsko društvo ranije je osudilo optužnicu, nazvavši je opasnim presedanom i pritiskom na novinarske slobode.

S druge strane, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ljetos je poručio da su optužbe utemeljene, pozvavši se na zaštitu privatnosti doma.