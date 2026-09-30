Sud donio odluku: Štrajk u Holdingu nezakonit!

Sud je donio presudu kojom je u cijelosti usvoji tužbeni zahtjev tužitelja, pročitala je sutkinja. Štrajk je nezakonit.

"Zabranjuje se tuženicima organiziranje i poduzimanje štrajka koji su najavili tužitelju 18. rujna 2026. Nalaže se tuženicima nadoknaditi tužitelju parnični trošak 625 eura", rečeno je, piše N1.

Sud je odbio prijedlog tužitelja za novčanom tražbinom.

Sud je utvrdio da je, u trenutku pokretanja štrajka, na snazi bio članak kolektivnog ugovora o poštivanju socijalnog mira. Poduzimanje štrajka je preuranjeno i nezakonito, utvrdio je sud koji štrajk smatra nezakonitim i zbog toga što je povrijeđen propis o načinu dogovaranja i donošenju odluka o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka.

"To što je pravo na štrajk ustavno pravo, ne znači da je ono apsolutno pravo", obrazložila je sutkinja objašnjavajući da pravo na štrajk mora biti ostvareno na način koji će sindikatu omogućiti ostvarivanje njihovih interesa, ali neće zadirati u prava trećih ni prava samog poslodavca.

Poruka zakonodavcu

Sutkinja je na kraju poslala poruku i zakonodavcu.

"Unatoč tome što je svima nama nametnuo kratke rokove, ostavio 15 dana za pravo na žalbu. Sve daljnje situacije ne mogu se pripisati radu i djelovanju suda, nego isključivo zakonskoj odredbi za pravo na žalbu koja je je 15 dana", pojasnila je.