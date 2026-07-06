Sud autobusnu liniju 37 ne smatra organiziranim javnim prijevozom, KBC Split kuharici mora isplatiti 4.665 eura

Kuharica koja je godinama na posao stizala vlastitim automobilom jer autobusom nikako nije mogla doći na vrijeme, dobila je spor protiv splitske bolnice, koja joj sada mora isplatiti 4.665 eura razlike u putnim troškovima.

Do spora je došlo jer je žena, zaposlena kao kuharica u Službi za prehranu i dijetetiku Kliničkog bolničkog centra Split, smatrala da joj pripada naknada prijevoza po prijeđenom kilometru, a ne po cijeni autobusne karte, kako joj je bolnica plaćala. Tužbu je podnijela u ožujku 2024. i potraživala razliku za razdoblje od veljače 2019. do siječnja 2025, piše portal grada Kaštela.

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Autobus koji nikad nije stizao na vrijeme

Posao joj je vezan uz smjene, jutarnju od 6 do 14 i popodnevnu od 14 do 22 sata, uključujući vikende i blagdane. Kroz mjesto u kojem stanuje prolazi autobusna linija 37 na relaciji Trogir-Split, no do same stanice žena pješači oko 20 minuta jer joj je udaljena kilometar i pol. Prva jutarnja linija iz Trogira kreće u 4.50, ali tim autobusom na posao nije mogla stići do 6 sati, a kada je i pokušavala putovati njime, kasnila je po 20 do 30 minuta. Slično je bilo popodne, kada bi iz kuće morala krenuti oko 12.20, i to samo u idealnim uvjetima, izvan turističke sezone i bez gužvi kroz Solin. Vožnja u jednom smjeru trajala bi oko sat i pol, ponekad i duže. Zato se odlučila za automobil, a znala je, kaže, povesti i kolegice kako ni one ne bi zakasnile na posao.

Bolnica je tužbu osporavala. Tvrdili su da su troškove isplaćivali u skladu s ugovorom o radu i kolektivnim ugovorom te da se žena prethodno nije pisano obratila poslodavcu s takvim zahtjevom. Sud je taj argument odbio jer je utvrdio da je poslodavca obavijestila da koristi vlastiti automobil budući da nema organiziranog javnog prijevoza i da je tražila naknadu po kilometraži, čemu bolnica nije udovoljila, piše portal grada Kaštela.

Organizirani ili neorganizirani prijevoz

Ključno je pitanje bilo smatra li se linija 37 organiziranim javnim prijevozom. Prema kolektivnom ugovoru, prijevoz je organiziran samo ako radniku omogućuje redovit dolazak i odlazak u sve radne dane, uz vrijeme čekanja koje ne prelazi 45 minuta. Sud je zaključio da s obzirom na smjenski raspored kuharice i vozni red taj uvjet nije ispunjen ni radnim danom ni vikendom, pa joj pripada naknada po prijeđenom kilometru. Sud je tužbeni zahtjev prihvatio u cijelosti i bolnici naložio isplatu iznosa od 4.665 eura s kamatama te 2.525 eura parničnog troška, a presuda nije pravomoćna.