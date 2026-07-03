Sučić otkrio što mu je nakon utakmice rekao Ronaldo

Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od natjecanja nakon poraza od Portugala, a razočaranje nije skrivao ni Petar Sučić. Veznjak Vatrenih priznao je da je teško pronaći riječi nakon utakmice u kojoj smatra da je Hrvatska zaslužila bolji ishod.

"Prazan sam, zaslužili smo više, barem produžetke", istaknuo je Petar Sučić nakon poraza hrvatske reprezentacije od Portugala.

"Bila je jako dobra utakmica, ali nažalost nije dobro završila. Ne znam više, prazan sam, osjećam se prazno. Ali ponosan sam na ekipu, pogotovo drugo poluvrijeme. Zaslužili smo više, barem produžetke," istaknuo je Sučić.

Posebno ga je pogodila činjenica da su Hrvatskoj tijekom susreta poništena čak tri pogotka, zbog čega je izrazio nezadovoljstvo sudačkim odlukama.

"Poništena su nam tri gola, stvarno bih volio da nam netko objasni što se događa u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene. Ne znam više ni sam, previše je situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas. Na kraju moram čestitati Portugalu na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više," dodao je.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka Sučiću je prišao portugalski kapetan Cristiano Ronaldo, koji ga je pokušao utješiti dok je vidno potresen napuštao teren.

"Bio sam jako potresen, ali mi je govorio da je to nogomet. Kazao je da u nogometu uvijek ima i teških trenutaka i situacija, ali da sam odličan da nastavim dalje i će u budućnosti biti bolji."

Sučić smatra da je hrvatska reprezentacija ovom utakmicom dokazala kako može ravnopravno igrati protiv najboljih svjetskih momčadi.

"Pokazali smo da se možemo nositi s najvećima jer smatram da Portugal je jedan od favorita, ali nismo nikako mislili da su bolji od nas. Igrali smo hrabro, muški. Mislim da smo bili bolji protivnik, posebno u zadnjih pola sata. Ali, kada ti ponište tri gola protiv Portugala onda znaš da sreća nije na tvojoj strani," kazao je.