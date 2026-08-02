Šubićevac čeka 30 tisuća posjetitelja: Sve je spremno za Thompsonov koncert

Marko Perković Thompson održat će 4. kolovoza, uoči proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, koncert na šibenskom stadionu Šubićevac. Najavljen je dolazak oko 30 tisuća ljudi. Koordinacijske službe, među kojima su organizatori, Grad, policija i hitne službe, zajedno pripremaju prometne i sigurnosne mjere, kako bi sve proteklo bez većih problema.

Šubićevac se priprema za Thompsona.

- Bio sam lani u Sinju, a ove godine će ići moja djeca. Ne smeta mi, bit će malo promet zatvoren, ali što ćemo, to je tako, rekao je Mladen iz Šibenika.

- Mislim da će biti kao i svaki Thompsonov koncert do sada, da će izgorjeti sve, kaže Karlo iz Šibenika.

Na ovom koncertu okupit će se grad u gradu ili gotovo trideset tisuća ljudi, koliko broji cijeli Šibenik bez okolice.

Veliki je to organizacijski izazov za brojne službe. Na stadionu će biti otvoreno pet glavnih ulaza, a ondje će biti i četiri medicinske ekipe. Previđena su četiri velika parkirališta na rubnim dijelovima Šibenika te izvan grada, s ukupno 8500 mjesta.

- Parking u Podima nekih 4500 mjesta, u TEF-u već sad ima 500 mjesta, proširit će se za još 500, a onda još ova druga zona nekih možda i 2000 mjesta, Bribirski knezovi 1000 mjesta i još u pričuvi postoji zona u okolici Impola, izjavio je Danijel Mileta, dogradonačelnik Šibenika.

- Nećemo dozvoliti gostima koncerta da idu u grad, da stvaraju nepotrebne gužve, s obzirom na to da im je već organizator osigurao besplatna parkirna mjesta, naveo je Joško Periša, načelnik postaje Prometne policije Šibenik, piše HRT.

Do stadiona će voziti i 25 autobusa

- Naša pretpostavka je negdje oko 21 tisuću ljudi da će doći sa svih strana Hrvatske. Jedna od tih parking lokacija nije u zoni s koje se može lagano doći pješke, to bi bila zona Podi, tako da smo tu osigurali autobuse, objasnio je Mirko Gudelj, organizator koncerta.

Promet oko stadiona bit će zatvoren, osim za stanare Šubićevca, žurne i dostavne službe. Najveći izazov bit će odlazak ljudi sa stadiona.

- To je presudno kod svakog koncerta. U Sinju je bila katastrofa. Sad, nadam se da su izvukli pouku. Tu se ima iskustva i s utakmicama i sa svim pa će biti sve u redu, kaže Joško iz Šibenika.

Invaziju na Šubićevac očekuju i ugostitelji, koji će raditi do četiri sata ujutro.

- Lokal smo malo, djelomično preuredili, odnosno napravili smo novi šank, kako bi protok ljudi i protok pića bio puno učinkovitiji i puno brži, rekao je Vedran Škugor, vlasnik ugostiteljskog objekta na Šubićevcu.

- Naravno, da smo spremni, nema sumnje u to. Bit će svega. Osoblja, pića, navela je Valentina Ninić, konobarica u ugostiteljskom objektu na Šubićevcu.

Bit će to jedan od najvećih Thompsonovih nastupa ove godine.

- Marko je posebno vezan za Šibenik, ipak je to njegova županija, u svakom slučaju koncert je pred obljetnicu. Mislim i sam program da će Marko malo prilagoditi sve skupa, da će biti malo drugačije, rekao je Gudelj.

Ulazi na stadion otvaraju se u 18 sati. Koncert počinje u 21 sat, a trajat će gotovo tri sata.